Morre irmã de menino envenenado após comer ovo de Páscoa no Maranhão

A adolescente Evely Fernanda Rocha Silva, de 13 anos, morreu no início da tarde desta terça-feira (22) após passar dias internada devido a um ovo de Páscoa envenenado. A vítima é irmã de Luís Fernando, de 7 anos, que comeu o mesmo ovo e também morreu na última semana em Imperatriz, no Maranhão. As informações são do portal g1.

A menina estava internada desde o dia em que consumiu o ovo, na noite do dia 16 de abril. Conforme o Hospital Municipal de Imperatriz, a causa da morte da adolescente foi um choque vascular, junto à falência de vários órgãos.

"A equipe médica adotou todas as medidas terapêuticas cabíveis, seguindo os protocolos estabelecidos, mas infelizmente o quadro clínico apresentou grave e rápida deterioração, sem resposta ao tratamento", informou o hospital.

Além da adolescente e do menino de 7 anos, a mãe deles, Mirian Lira, também comeu o chocolate envenenado e está internada na mesma unidade de saúde onde os filhos foram atendidos.

Legenda: A família que recebeu o ovo envenenado: Mírian Lira e seus filhos Evelyn e Luis Fernando, que morreram após ingerir o chocolate Foto: Reprodução/Redes sociais

Mãe continua hospitalizada após comer ovo envenenado

Mirian ficou entubada na UTI do hospital durante vários dias, mas foi extubada na tarde desse domingo (20). Segundo familiares, ela já consegue se comunicar e apresenta boa evolução. A expectativa dos médicos é que a paciente receba alta nas próximas 72 horas.

A mulher teria sido informada sobre a morte do filho Luís Fernando e o estado de saúde de Evely na manhã de segunda (21), quando foi para a enfermaria. Ela chegou a passar mal após receber a notícia, mas está tendo suporte psicológico da equipe multidisciplinar do hospital.

Entenda o caso

O pai de Luís Fernando, ex-marido de Mirian, de 32 anos, disse em depoimento à polícia que o ovo foi entregue à casa da família como um presente na noite da última quarta-feira (16).

A embalagem continha um bilhete escrito "Com amor, para Miriam Lira. Feliz Páscoa". Logo após comerem o ovo, pessoas da família começaram a passar mal. O pai do menino realizou os primeiros socorros. A criança chegou a ser entubada, mas não resistiu e morreu horas após ter sido internada.

A mãe só apresentou sintomas de envenenamento quando estava no hospital, logo após o filho ter sido entubado. A filha dela, de 13 anos, também deu entrada no hospital com os mesmos sintomas, conforme a tia das crianças, ao g1.

Prisão de suspeita

A Polícia Civil prendeu na última quinta-feira (17) uma mulher suspeita de cometer o crime, identificada como Jordélia Matos, de 36 anos, em Santa Inês (MA). Ela seria ex-namorada do atual companheiro de Mirian e foi capturada em um ônibus interurbano.

A mulher viajou 384 km entre duas cidades do Maranhão para entregar um ovo de Páscoa envenenado à família e forjou uma degustação de trufas de chocolate para a Polícia.

As investigações policiais apontam que a suspeita saiu de Santa Inês, no Vale do Pindaré, em ônibus interestadual, às 0h30 da última quarta-feira (16), e chegou em Imperatriz, cidade no sudoeste do estado, onde se hospedou utilizando um crachá falso, na manhã daquele dia.

A suspeita teria contratado um motoboy para entregar o ovo de Páscoa ainda na noite de quarta-feira. Mesmo sem saber o remetente, Mirian comeu o chocolate e ofereceu para os dois filhos.

Jordélia retornou para Santa Inês por volta das 2h30 de quinta-feira (17) e foi presa poucas horas depois. Ela confessou ter enviado o chocolate para a família, mas negou ter colocado veneno no produto. A prisão preventiva da suspeita foi decretada pela Justiça do Maranhão, na sexta-feira (18).

Investigações sobre o crime

O secretário de segurança do Maranhão, Maurício Martins, reiterou que "os indícios levam a crer (…) que o crime foi motivado por vingança, por ciúme", uma vez que Jordélia é ex-namorada do atual companheiro de Mirian Lira.

As autoridades descobriram que Jordélia havia se hospedado em um hotel na cidade onde aconteceu o crime no mesmo dia em que o ovo de chocolate foi enviado para a família, na quarta-feira (16). O produto está em análise no Instituto de Criminalística de Imperatriz (Icrim).

A PCMA ainda deve investigar se há a participação de outras pessoas no crime. Jordélia deve responder por diversos crimes, como dois homicídios e tentativa de homicídio.