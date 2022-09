Telescópio James Webb captura primeiras imagens de Marte: veja fotos

As agências espaciais dos Estados Unidos, Nasa, e da Europa, ESA, divulgaram as primeiras imagens de Marte, nessa segunda-feira (19), capturadas pelo Telescópio Espacial James Webb.

Os registros inéditos, realizados em 5 de setembro, mostram uma região do hemisfério oriental do planeta vizinho.

Segundo a Nasa, as capturas trazem uma "perspectiva única" de Marte e complementam informações coletadas anteriormente.

As capturas privilegiadas foram possíveis devido à posição do James Webb, que consegue observar o lado do planeta iluminado pelo Sol.

Legenda: As primeiras imagens de Marte de Webb, capturadas por seu instrumento NIRCam 5 de setembro de 2022 Foto: NASA, ESA, CSA, STScI, Mars JWST/GTO team

Nas imagens divulgadas pelas agências é possível conferir alguns detalhes. Por exemplo, no canto superior direito dela, o observador pode ver uma região acidentada de Marte. Já à esquerda, há uma simulação do terreno do astro.

Também é possível enxergar uma mancha de cor mais clara, identificada como a bacia Hellas — cratera formada após o impacto de um antigo asteroide; os anéis da cratera de Huygens, que possui cerca de 450 km de diâmetro; e uma mancha escura, a Syrtis Major — formada por rochas vulcânicas basálticas que não possuem "capa" de poeira vermelha presente no resto do planeta.

No inferior direito da imagem divulgada, há o registro de emissões térmicas, capturadas pelo NIRCam (câmera de infravermelho próximo), que opera em faixas invisíveis ao olho humano. Ou seja, nela é possível observar as ondas de luz emitidas pelo corpo celeste à medida que perde calor.

"A região mais brilhante do planeta é onde o Sol está quase em cima, porque geralmente é mais quente. O brilho diminui em direção às regiões polares, que recebem menos luz solar, e menos luz também é emitida do hemisfério norte mais frio, que está passando pelo inverno nesta época do ano", detalha a Nasa.

Conforme a agência americana, os novos dados permitem analisar fenômenos sazonais e de curto prazo, como tempestades de poeira, nuvens geladas e as variações climáticas registradas ao longo do dia.

Atmosfera e rochas da superfície

Estudos de espectroscopia trouxeram informações sobre os tipos de rochas presentes na superfície do planeta vermelho, além da composição da atmosfera dele.

Legenda: Análise pode ser usada por estudos futuros para identificar a presença de gases como metano e cloreto de hidrogênio Foto: NASA, ESA, CSA, STScI, Mars JWST/GTO team

A Nasa acredita que os dados serão valiosos para pesquisas futuras sobre as "diferenças regionais em todo o planeta e da procura de traço de gases na atmosfera, incluindo metano e cloreto de hidrogênio".

