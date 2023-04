Superlua rosa de Páscoa: entenda o fenômeno e saiba horário

Nesta quinta-feira (6), o Brasil inteiro poderá apreciar a "Superlua rosa", que nada mais é que a lua cheia maior e mais brilhante. Mas ela fica rosa? Por que ela tem esse nome?

Conforme a Nasa, "superlua rosa" remete à "erva musgo rosa", também conhecida como "flox musgoso", espécie nativa do leste dos Estados Unidos, quando é primavera no Hemisfério Norte. Apesar do nome, a lua não mudará de cor.

Esta fase da lua acontecerá em três noites, já que o satélite natural ficará mais próximo do seu perigeu, ou seja, mais junto da Terra durante sua órbita. No Brasil, a "superlua rosa" acontecerá especificamente às 4h35 desta quinta.

Significado religioso

Além de marcar uma nova fase da lua no calendário, a "superlua rosa" também é considera a Lua Pascal, a partir da qual se calcula a data da Páscoa, este ano, em 9 de abril. Feriado cristão é celebrado no primeiro domingo após a primeira lua cheia da primavera.

Fases da lua durante o mês de abril

Foto: Reprodução/Nasa

Perigeu:

Ponto mais próximo da Terra

Lua aparenta ser 14% do que normal

É 30% mais brilhante do que a microlua

Apogeu:

Ponto mais longe da Terra

Lua aparenta ser menor e poder ser chamada de microlua