Cientistas chineses descobrem reservatório de água na lua

Um grupo de cientistas chineses descobriu, em colaboração com europeus, que há um reservatório de água na lua. O achado foi feito em pequenos grãos de vidro, de diferentes cores, que chegaram a Terra por meio de amostras coletadas pela sonda chinesa Chang'e-5.

Segundo a Academia Nacional de Ciências da China, que publicou estudo nessa segunda-feira (27) na revista Nature Geoscience, as esferas são formadas por colisões violentas de rochas espaciais com a superfície lunar. As informações são do O Globo.

Fonte renovável

Os pesquisadores apontam ainda que pode haver uma fonte renovável de água com potencial de uso para "futuros exploradores". A água armazenada nos pequeno grãos foi estimada em 270 trilhões de quilos.

A análise sugere que o bombardeio das partículas com a carga solar penetra nos vidros se combina com o oxigênio presente neles. Quando a temperatura sobe o suficiente, os cristais liberam parte de sua carga de H2O.