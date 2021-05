Superlua e eclipse lunar total ocorrem nesta quarta-feira (26)

Nesta quarta-feira (26), além da maior Superlua de 2021, também chamada de "lua de sangue", o céu ainda será iluminado por um eclipse lunar total.

Os cearenses poderão apreciar a segunda e maior Superlua deste ano, sobtetudo até às 17h49. O intervalo é apontado pelo professor de Astronomia, Romário Fernandes, como o melhor horário para visualizar o fenômeno.

A primeira Superlua foi observada no último dia 26 de abril em todo o mundo. O evento consiste no aparecimento da Lua Cheia atrelado durante o perigeu - momento em que a Lua está mais próxima da órbita da Terra.

Eclipse

Conforme o Observatório Nacional, o eclipse parcial começa às 6h44, no horário de Brasília. A fase da umbra, em que sombra do Sol começa a ser observada na Lua tem início às 7h44. O satélite estará na fase total máxima de 8h11 até as 8h25. A fase parcial segue até às 9h52 e encerra às 10h49.

Por outro lado, ele não poderá ser visto no céu do Ceará e nem no extremo Nordeste. Ele será visível de forma parcial apenas na região Sul e em parte das regiões Norte e Centro-Oeste do país a partir das 6h45 (horário de Brasília).

Fora do Brasil, a fase total do eclipse terá cerca de 15 minutos, tendo como melhores lugares de visualização a Austrália, parte oeste dos Estados Unidos e da América do Sul e oeste da Ásia.

O fenômeno é registrado quando a sombra da Terra cobre total ou parcialmente a Lua. Astro-Rei e satélite natural ficam em lados opostos, possibilitando a visibilidade a olho nu.

COMO VER O ECLIPSE DA "LUA DE SANGUE"?

O eclipse da "Lua de Sangue" será transmitido ao vivo no YouTube do Time and Date a partir das 6h30 (horário de Brasília) de quarta. A transmissão terá imagens em tempo real de diversas câmeras ao redor do mundo.

Confira o calendário astronômico de 2021

Somente dois dos quatro eclipses previstos para este ano poderão ser vistos da América Latina, como desta quarta-feira, e do próximo dia 19 de novembro, o eclipse lunar parcial.

26/05 - Eclipse lunar total

10/06 - Eclipse anular do Sol

19/11 - Eclipse lunar parcial

04/12 - Eclipse solar total

Próximas Superluas

26 de maio: lua cheia das "flores".

24 de junho: lua super de "morango". O fenômeno ganhou este nome por marcar o início da estação da colheita de morangos no nordeste da América do Norte.