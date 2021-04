Veja fotos da lua rosa no Brasil e em outros países

A batizada Superlua Rosa (Super Pink Moon) pode ser vista no céu mundo afora nesta segunda-feira (26) e também nesta terça (27). No Brasil, ainda brilhou refletida nos olhares de observadores na manhã de hoje.

O fenômeno ocorre quando o satélite está em fase de Lua Cheia e a uma distância menor da Terra. Segundo a Agência Especial Norte-Americana (Nasa), o evento deve se repetir em 26 de maio próximo.

O Diário do Nordeste selecionou imagens do fenômeno no País e no mundo.

Veja as fotos:

Legenda: Pessoas admiram a Superlua Rosa, nesta terça-feira (27), em Londres Foto: Justin Tallis / AFP

Legenda: Lua cheia de abril, conhecida como "Lua Super Rosa", erguendo-se atrás de uma estátua do Cristo em Wolxheim, no leste da França Foto: Patrick Hertzog / AFP

Legenda: Manhattan, em Nova York, nesta segunda-feira, 26 de abril de 2021 Foto: Angela Weiss / AFP

Legenda: A Lua Super Rosa surgindo quando um forte vento sopra vapor escapando da Instalação Geotérmica de Leathers, uma usina que explora o calor subterrâneo profundo perto do Mar de Salton, no extremo sul da Falha de San Andreas, em 26 de abril de 2021. perto de Calipatria, na Califórnia Foto: David Macnew / Getty Images via AFP

Legenda: Uma “Super Pink Moon” completa se eleva acima de Havana, em Cuba, em 26 de abril de 2021, Foto: Yamil Lage / AFP

Legenda: A "Lua Super Rosa" vista sobre o bairro Petare, em Caracas, em 26 de abril de 2021 Foto: Federico Parra / AFP

Legenda: A Super Pink Moon atrás do arranha-céu Burj Khalifa, em Dubai, nos Emirados Árabes Foto: Giuseppe Cacace / AFP

Veja agora imagens registradas no Brasil

Legenda: "Superlua rosa" no céu de Brasília, em 26 de abril Foto: Reprodução TV Globo

Legenda: Superlua iluminando o céu do Rio Grande do Sul, nesta segunda (27) Foto: Reprodução/RBS TV

Veja os registros da Superlua em Fortaleza

No Ceará, a última Superlua havia aparecido em fevereiro do ano passado. Já a última Lua de Sangue pôde ser observada em janeiro de 2019. Em 2018, o fenômeno ocorreu de forma diferente, combinado com outros dois fenômenos astronômicos.

Legenda: Primeiros momentos da superlua no horizonte de Fortaleza atraíram curiosos Foto: Thiago Gadelha