'Lua de Sangue': Primeiro eclipse lunar de 2021 acontece no dia 26

O primeiro eclipse lunar de 2021 já tem data para acontecer: no amanhecer da próxima quarta-feira, 26 de maio. O evento ocorrerá durante a Super Lua, também conhecida como Lua de Sangue, fenômeno registrado quando a lua cheia está próxima ao perigeu, que é ponto orbital mais próximo da Terra.

Em razão de acontecer próximo ao amanhecer, o eclipse no Brasil poderá ser visto apenas em parte.

Ele se inicia às 5h48, no horário de Brasília, com a entrada da Lua na penumbra, uma região de obscurecimento parcial que margeia a sombra que a Terra projeta no espaço, segundo explicou ao site GaúchaZH o astrônomo Luiz Augusto L. da Silva, integrante da Rede Omega Centauri para o Aprimoramento da Educação Científica.

A entrada na sombra terrestre deve acontecer por volta das 6h45.

Melhor visualização

Segundo o portal Time and Date, o eclipse lunar será melhor visualizada no Rio de Janeiro.

No estado carioca, a previsão de início do eclipse é às 5h47, atingindo seu máximo às 6h17 do dia 26 de maio e findando às 6h21. Fenômeno deve durar 33 minutos.

Fase curta

Silva explicou ao veículo que a fase total do fenômeno será de 15 minutos, tempo em que todo o disco lunar fica dentro da sombra (ou umbra) terrestre. Nos mais longos, essa fase pode durar quase 2 horas.

Depois do fenômeno deste mês, o próximo eclipse lunar acontecerá em 19 de novembro. Ele será um eclipse parcial, porém profundo, com até 97,4% de encobrimento do raio lunar pela sombra da Terra.