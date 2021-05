Centro Dragão do Mar oferta cursos de astronomia no mês de maio

Dando continuidade a programação virtual do mês de maio, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura oferta, nesta quarta-feira (12), o novo episódio do Curso Popular de Astronomia.

A programação será exibida no canal do Planetário Rubens de Azevedo no YouTube, a partir das 19h30.

Com o tema "A Formação do Sistema Solar - Parte 02", a videoaula será ministrada pelo planetarista Paulo Otávio, e mostrará como surgiram, a partir da nebulosa Primordial, outros corpos do nosso Sistema Solar, como os asteroides, planetas gasosos e cometas.

Já nesta quinta-feira (13), a programação traz o curso "Conhecendo as Constelações" que abordará desta vez a mitologia e lendas das constelações do zodíaco.

O conteúdo mostrará objetos astronômicos localizados nessas constelações e que podem ser observados a partir de pequenos telescópios.

Confira a programação do mês

12 de maio - Curso Popular de Astronomia - A formação do Sistema Solar, parte 2.

13 de maio - Conhecendo as Constelações - Constelações do Zodíaco.

19 de maio - Curso Popular de Astronomia - Da Terra aos confins do Universo, parte 1.

20 de maio - Curso Popular de Astronomia - Da Terra aos confins do Universo, parte 2.

26 de maio - Viagem Sideral no Planetário - Galáxias.