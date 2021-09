VÍDEO: 'Poço do Inferno' recebe 1° expedição; exploradores encontram serpentes

Uma equipe de espeleólogos – cientistas que estudam cavernas – de Omã, país localizado na Penísula Arábica, tentou desvendar os mistérios do lendário poço de Barhout, no Iêmen, conhecido como "o poço do inferno", uma maravilha natural que assusta moradores moradores da região, que acreditam ser uma prisão para demônios. No deserto da província de Al-Mahra, no leste do país, um buraco redondo e escuro de 30 metros de largura serve de entrada para uma caverna de cerca de 112 metros.

Lá dentro, a equipe encontrou cobras, animais mortos e pérolas cinzentas e verdes formadas por gotas de água. Mas não encontraram vestígios de seres sobrenaturais ou cheiros marcantes além de pássaros mortos, disse o chefe da equipe de oito espeleólogos que embarcaram nesta aventura por "paixão".

"Havia cobras, mas elas não fazem nada com você se você não as perturbar", comentou à AFP Mohamed al-Kindi, professor de geologia na Universidade Alemã de Tecnologia de Omã. "Coletamos amostras de água, pedras, solo e alguns animais mortos, mas que ainda precisam ser analisados" antes de publicar um relatório, completou.

Durante séculos, lendas foram transmitidas de geração em geração sobre espíritos malignos conhecidos como "djinns" que vivem neste "poço do inferno". A maioria dos moradores evita chegar perto do buraco e até mesmo falar sobre ele, por medo de que isso traga azar.