Eclipse lunar acontece nesta sexta (5); veja horário e como assistir ao fenômeno

Um eclipse lunar ficará visível, nesta sexta-feira (5), na Europa Oriental, Oriente Médio, África, Ásia, Austrália, Nova Zelândia, Antártica, Oceano Atlântico Sul, Oceano Índico e Oceano Pacífico, segundo informações do site EarthSky.

No fenômeno, a Terra vai se posicionar entre a Lua e o Sol, diferentemente do ocorrido no último dia 20 com o eclipse solar.

O fenômeno, conforme a Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa), será um eclipse lunar penumbral, caracterizado quando a Lua entra na sombra externa da Terra, com a visualização dependendo de cada condição climática.

Não será possível avistar o eclipse em nenhuma região do Brasil. Ainda assim, para os que desejam acompanhar a transmissão do fenômeno pela Internet, ele está previsto para começar às 12h13 (horário de Brasília), com duração de 258 minutos.

Veja os horários:

Começo do eclipse penumbral: 12h13 (horário de Brasília)

Maior eclipse penumbral: 14h22 (horário de Brasília)

Fim do eclipse penumbral: 16h31 (horário de Brasília)

Ainda de acordo com o EarthSky, a Lua estará quase que de forma completa dentro da sombra penumbral externa da Terra. "Será um sutil sombreamento escuro na Lua e, no meio do eclipse, apenas uma pequena lasca da Lua cairá fora desse sombreamento escuro", afirmou o site.

Confira os tipos de eclipses lunares:

Eclipse lunar penumbral : mais sutil, ele ocorre quando a Lua entra na sombra externa da Terra. Assim, não se vê o disco de sombra da Terra sobre a Lua, mas a luminosidade diminui um pouco porque o cone de sombra da Terra está próximo.

: mais sutil, ele ocorre quando a Lua entra na sombra externa da Terra. Assim, não se vê o disco de sombra da Terra sobre a Lua, mas a luminosidade diminui um pouco porque o cone de sombra da Terra está próximo. Eclipse lunar parcial : ocorre no encobrimento parcial da sombra da Terra no disco da Lua. Nesse caso, apenas uma parte da Lua é atingida pela sombra da Terra.

: ocorre no encobrimento parcial da sombra da Terra no disco da Lua. Nesse caso, apenas uma parte da Lua é atingida pela sombra da Terra. Eclipse lunar total: nesse caso, o disco da Lua é totalmente encoberto pela sombra da Terra, com a parte mais escura do planeta cobrindo a Lua no meio do eclipse.