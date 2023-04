Imagem inédita de buraco negro expelindo jato de matéria é divulgada por cientistas

Uma nova imagem do mais famoso buraco negro do espaço foi divulgada por cientistas, nesta quarta-feira (26). O Messier 87 (M87) foi observado expelindo um poderoso jato de matéria.

O registro é um feito inédito, pois é a primeira imagem direta de um buraco negro expelindo um jato do tipo.

Na edição desta semana da revista Nature, um artigo assinado por 121 pesquisadores descreve o fenômeno registrado com detalhes técnicos.

O jato em questão é produzido quando poeira e gás espiralando em torno do buraco negro formam um disco de matéria que começa a ser engolida pela gravidade do objeto.

As observações, efetuadas em 2018 com radiotelescópios instalados pelo mundo, vão colaborar os astrônomos a compreender melhor o processo que faz com que os buracos negros libertem jatos tão fortes.

Atualmente, cientistas investigam atualmente o que acontece com um material quando ele cai num buraco negro: como é, quais são suas propriedades e por que parte desse material é lançado para o espaço na forma desses jatos.

Captura de imagens

Sobe comando de Ru-Sen Lu, do Observatório Astronômico de Xangai (China), os cientistas usaram imagens de radiação no comprimento de microondas capturadas pela rede GMLO (espalhada pelos EUA, Canadá e Europa), combinadas com registros do Telescópio da Groenlândia e do ALMA, uma malha de radiotelescópios do ESO (Observatório Europeu Austral) no Chile.

"Sabemos que os jatos são ejetados da região ao redor dos buracos negros, mas ainda não entendemos completamente como isso realmente acontece", disse o astrofísico Ru-Sen Lu.