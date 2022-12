DNA mais antigo do mundo, com 2 milhões de anos, é descoberto na Groenlândia

Cientistas anunciaram nesta quarta-feira (7), a descoberta do DNA de dois milhões de anos atrás, o mais antigo já extraído. O material foi obtido em sedimentos da era glacial na Groenlândia.

"O DNA foi capaz de sobreviver por 2 milhões de anos, o dobro do tempo do DNA mais antigo encontrado anteriormente", explicou à AFP Mikkel Winther Pedersen, um dos principais autores do estudo publicado na revista científica Nature.