Conheça Elizabeth Kenny homenageada pelo Google nesta quarta-feira (5)

O Doodle comemorativo do Google celebra, nesta quarta-feira (5), a enfermeira australiana Elizabeth Kenny, fundadora do tratamento alternativo para poliomielite conhecido como Método Kenny. As técnicas desenvolvidas por ela reabilitaram milhares de vítimas da paralisia infantil antes do surgimento das vacinas contra a doença.

O memorial Sister Kenny Memorial House, que homenageia o trabalho da vida dela, foi inaugurado nesta data em Nobby, Austrália, há 25 anos.

A homenagem à profissional da saúde está disponível no Brasil, na Austrália, na Nova Zelândia, na Argentina, na Alemanha, na Polônia e na Bulgária.

Quem é Elizabeth Kenny?

Legenda: A homenagem à profissional da saúde está disponível no Brasil, na Austrália e outros cinco países Foto: World Telegram & Sun photo by Al Ravenna

A enfermeira nasceu em 1880 na cidade de Warialda, Nova Gales do Sul. Ela cresceu em uma comunidade agrícola pobre no país australiano, onde recebeu pouca educação formal, mas gostava muito de ler e aprender sobre medicina e anatomia humana.

Embora Kenny não tivesse a opção de cursar medicina, aos 17 anos ela forjou o próprio caminho ao se voluntariar em um hospital em Guyra. Após acompanhar enfermeiras e médicos por mais de uma década, ela ganhou conhecimento de trabalho suficiente para abrir a própria clínica de enfermagem em Darling Downs, Queensland.

Em 1911, a australiana encontrou o primeiro caso de poliomielite da carreira. Ela desconhecia o tratamento padrão na época, que forçava os pacientes a ficarem engessados ​​por meses, técnica que provocava atrofia muscular — o que fez com que muitas vítimas da doença ficassem permanentemente paralisadas.

Método Kenny

A partir da própria perceptiva, Kenny percebeu que os músculos afetados estavam rígidos, não permanentemente danificados. Então, ela curou os infectados aplicando compressas quentes e úmidas nos membros afetados, antes de fazê-los realizar exercícios graduais de fortalecimento muscular.

Para a surpresa da comunidade médica, o método funcionou e, a partir de então, os exercícios ficaram conhecidos como Método Kenny, que se espalhou pelo resto do mundo.

A australiana viajou para a América na década de 1940 para abrir centros de reabilitação, como o Sister Kenny Institute em Minneapolis, cidade de Minnesota, Estados Unidos, que se tornou uma instituição de renome mundial para o tratamento da pólio.

O método alternativo desenvolvido por ela foi tão eficaz que a fez receber títulos honorários da Universidade Rutgers e da Universidade de Rochester. O presidente norte-americano Franklin D. Roosevelt até a convidou para almoçar para discutir sobre a técnica.

Impressionado com o número de vítimas da poliomielite que o Método Kenny reabilitou, o presidente dos Estados Unidos Harry Truman autorizou Kenny a entrar no país como ela desejasse sem visto, uma grande honra concedida anteriormente apenas a outro cidadão não americano.

