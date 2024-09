'Cometa do Século' fica visível no Brasil; saiba como observar

Um ano e nove meses após ser descoberto pelo Observatório Chinês, o cometa C/2023 A3, também conhecido como "Cometa do Século", atinge a sua menor distância do sol e poderá ser observado a olho nu no Brasil, nesta sexta-feira (27).

Descoberto por dois programas de observação, o Tsuchinshan e o Atlas, o cometa vem chamando a atenção por seu brilho intenso. Cientistas acreditam que ele poderá brilhar mais que o planeta Vênus, um dos objetos mais luminosos no céu noturno. Por isso, ele poderá ser visualizado de todas as regiões do Brasil, tendo a possibilidade, no entanto, de se desintegrar devido à proximidade extrema com a estrela.

Caso a desintegração aconteça, o cometa terá outro ápice de observação, que deve ocorrer no dia 12 de outubro , quando estará mais próximo da Terra, a uma distância de 70,6 milhões de km.

O Ceará é um dos locais privilegiados pela posição geográfica próxima à Linha do Equador, com alta possibilidade de observação do fenômeno para os próximos dias.

Como observar?

Até o dia 4 de outubro, o Cometa do Século pode ser viso no leste do céu, antes do amanhecer. Já entre os dias 7 e 11 de outubro, o cometa ficará ainda mais próximo ao Sol, dificultando a visualização devido ao brilho solar.

A partir de 12 de outubro, quando o cometa passará pelo ponto mais próximo da Terra, ele poderá ser observado logo após o pôr do sol, no horizonte oeste.

Para facilitar a localização do C/2023 A3, aplicativos de observação astronômica, como Star Walk 2 ou Sky Tonight, podem ser úteis.