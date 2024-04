'Cometa do Diabo' poderá ser visto do Brasil neste fim de semana; veja dia e horários

Apelidado de Cometa do Diabo, o 12P/Pons-Brooks poderá ser observado em todo o Hemisfério Sul, incluindo regiões do Brasil, a partir deste domingo (21).

"No dia 21 de abril, ele deverá se tornar mais visível no Hemisfério Sul, uma vez que atingirá a sua máxima aproximação ao Sol, momento cientificamente denominado por periélio. No entanto, desde o dia 7 de abril, observadores no Nordeste do Brasil já têm conseguido fazer registros da passagem do cometa", afirma Filipe Monteiro, pesquisador do Observatório Nacional.

Um cometa é um pequeno corpo gelado do Sistema Solar que, ao passar perto do Sol, aquece e começa a liberar gases, processo chamado de desgaseificação. Isso produz uma atmosfera visível e, às vezes, também uma cauda.

O Cometa do Diabo será visível a olho nu?

Segundo o pesquisador, não é possível afirmar que o cometa poderá ser visto a olho nu, tendo em vista que a intensidade do brilho desses tipos de objetos é imprevisível.

"Por isso, é possível haver a necessidade de fazer uso de outros instrumentos, tais como binóculos e telescópios", reforça Monteiro.

Quando e como observar?

Segundo o astrônomo, os observadores deverão olhar para o horizonte oeste, na mesma direção do pôr do sol, para ver o cometa. O cometa está visível logo após o pôr do Sol, primeiramente abaixo da constelação de Touro, e a partir de maio, abaixo da constelação de Órion, sempre por volta das 17h40 às 18h30. Ele reforça que a maior dificuldade será encontrar um lugar com o horizonte oeste livre, visto que o cometa está muito baixo no céu, numa altura de cerca de 15 graus.

Conforme o Observatório Nacional, moradores do Nordeste, por estarem mais ao Norte, já tem conseguido realizar desde o dia 7 de abril registros do cometa em sua passagem pelos céus brasileiros.

Em dias de Lua cheia, como a que acontece na próxima terça-feira (23), são piores para a observação. Isso porque o brilho do satélite dificulta a visualização da maior parte dos objetos astronômicos.

Por que é chamado de ‘Cometa do Diabo’?

Descoberto em 1812, o astro tem cerca de 29 quilômetros de diâmetro (o triplo do tamanho do Monte Everest) e é descrito como um “vulcão frio” por ejetar violentamente gelo e gás — que formam uma cauda em formato de chifre, origem do apelido do cometa.

O 12P/Pons-Brooks é um cometa tipo Halley, ou seja, de curta duração entre 20 e 200 anos (os de longa duração podem existir por milhares de anos). Foi descoberto a primeira vez, em 1812, pelo francês Jean-Louis Pons. Depois, em 1883, foi redescoberto de forma independente pelo inglês William Robert Brooks.

O nome Cometa do Diabo surgiu somente em 20 de julho de 2023 após registros feitos pelo astrônomo Elek Tamás, do Observatório Harsona na Hungria.

"O astrônomo percebeu que o cometa estava consideravelmente mais brilhante, pois provavelmente havia sofrido alguma explosão ou ‘outburst’, isto é, uma liberação de gás e poeira de forma inesperada que fez com que o seu brilho aumentasse bastante. Essa explosão cometária também distorceu a coma [nuvem ao redor do cometa] em forma de ferradura ou chifres e, por isso, muitos meios de comunicação apelidaram o objeto de ‘Cometa do Diabo’”, afirma Filipe Monteiro.