Câmeras registram raro meteoro no céu de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul

Um meteoro super bólido foi visto no céu do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, na madrugada desta segunda-feira (26). O momento foi captado por imagens do Clima Ao Vivo. As informações são do g1.

A explosão azulada foi avistada nas cidades de Maracajú (MS), Cuiabá (MT), Pontes e Lacerda (MT), São José dos Quatro Marcos (MT) e Cáceres (MT).

O fenômeno é conhecido como bólido por ser considerado raro. Conforme oo membro do Clube de Astronomia Carl Sagan, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Henrique Amaral Arcuri, o fenômeno é extremamente brilhante.

"É um tipo de meteoro extremamente brilhante, que entra em combustão e gera toda essa luminosidade. Alguns de grande intensidade brilham mais do que a lua cheia. Este fenômeno acontece a quilômetros de altitude, quando esse meteoro interage com a atmosfera, por isso que foi visível em todas essas cidades", esclareceu.

O meteoro bólido só foi registrado no planeta Terra 550 vezes, entre os anos de 1994 e 2013. O especialista esclarece ainda que o evento é aleatório, sem a possibilidade de prever com antecedência.

"Porém, tem maior probabilidade dele acontecer em regiões do céu com alguma chuva de meteoros. Estamos tendo uma pequena chuva na região da constelação do Boieiro, ao norte. Porém, não consegui determinar se o meteoro passou em direção ao norte", concluiu.