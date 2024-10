Cães estão em nova fase de evolução após expansão do 'hormônio do amor', diz pesquisa

A convivência dos cães com seus tutores pode ter ocasionado uma modificação hormonal para os animais se adaptarem às necessidades dos humanos no século XXI, segundo estudo feito por pesquisadores da Universidade de Linköping, na Suécia.

A evolução está atrelada à expansão do hormônio ‘do amor” (ocitocina), fazendo com que os cachorros passassem de caçadores para para companheiros dos humanos.

Ou seja, conforme a pesquisa, as habilidades sociais dos cães agora faz parte da genética da espécie.

De acordo com o jornal O Globo, o estudo se debruçou sobre como os cães desenvolveram capacidade de trabalhar em conjunto com humanos, incluindo a possibilidade "pedir ajuda" em algumas situações.

Os pesquisadores observaram 60 animais da raça golden retriever que tentavam levantar a tampa de um pote de petiscos. Um desafio para os cães.

A partir de amostras de DNA do interior do nariz deles, foi possível determinar a variante do receptor de ocitocina de cada um.

O teste foi feito duas vezes, sendo uma com dose de espray nasal de ocitocina e outra com salina neutra. Os pesquisadores cronometraram os animais para saber em quanto tempo abririam os pote sozinhos, antes de pedir ajuda ao dono.

Os cachorros com uma variante genética específica do receptor tiveram reação mais forte ao spray de ocitocina do que outros cães, deixando-os mais propensos a buscar auxílio.