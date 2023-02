Astrônomos descobrem origem de emissão de ondas de rádio vindas do sol

Uma equipe internacional de astrônomos descobriu a origem de um padrão misterioso de ondas de rádio vindas do Sol, que se semelham aos batimentos do coração humano, segundo informações do g1.

O padrão de emissão se repete a cada 10 e 20 segundos, e foi observado pela primeira vez em julho de 2017, pelo radiotelescópio Expanded Owens Valley Solar Array (EOVSA), nos Estados Unidos.

Somente agora, no entanto, um estudo publicado recentemente na revista Nature Communications revelou que as rajadas de rádio solar podem ter sido resultado de uma explosão a mais de 5 mil quilômetros acima da superfície do Sol, na sua atmosfera.

“Essa é uma descoberta inesperada”, disse Sijie Yu, autor do estudo e astrônomo afiliado ao Centro de Pesquisa Solar-Terrestre do Instituto de Tecnologia de Nova Jersey, onde o radiotelescópio é operado.

Erupções solares

As rajadas são intensas ondas de rádio do Sol, frequentemente associadas a erupções solares e conhecidas por apresentar sinais padronizados repetitivos.

Isso acontece porque, ao contrário do que se imagina, o Sol não é uma bola estática. Os campos magnéticos do astro estão constantemente produzindo uma “dança” de gás e plasma, o material que forma a estrela.

"Esse padrão de batimento cardíaco é importante para entender como a energia é liberada e dissipada na atmosfera do Sol durante essas explosões incrivelmente poderosas no Sol.

No entanto, a origem desses padrões repetitivos, também chamados de pulsações quase periódicas, tem sido um mistério e uma fonte de debate entre os físicos solares", disse Sijie Yu.