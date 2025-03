Após nove meses no espaço, Suni Williams e Butch Wilmore estão finalmente voltando para a Terra. Nesta terça-feira (18), os astronautas devem pousar na costa da Flórida, nos Estados Unidos, às 18h57, pelo horário de Brasília.

A missão de Suni e Butch duraria, originalmente, oito dias. Porém, devido a um problema técnico na cápsula que os traria para casa, eles acabaram ficando 287 dias confinados na Estação Espacial Internacional (ISS), seguindo uma medida de segurança da Nasa.

Retorno dos astronautas 'presos'

O retorno dos astronautas começou na madrugada desta terça-feira (18), às 2h05 (Horário de Brasília), com o desacoplamento da cápsula Dragon Freedom da estação espacial. Após isso, a nave terá que utilizar uma série de manobras para controlar a aterrissagem na Terra de forma segura.

Segundo a Nasa, existem pelo menos sete locais na Flórida onde há suporte para a chegada dos astronautas. Estes postos ficarão sob intensa observação para verificar a qualidade do clima e ambiente para garantir um pouso tranquilo.

Legenda: Astronautas da Nasa iniciam trajeto de retorno à Terra Foto: Divulgação/Nasa

"As equipes da Nasa e da SpaceX determinarão o melhor local de aterrissagem com base em critérios específicos, incluindo a localização da espaçonave em órbita, o clima no local esperado para a aterrissagem e a proximidade das equipes de resgate disponíveis", afirma a agência espacial.

Com Suni e Butch, o cosmonauta russo Aleksandr Gorbunov e o astronauta Nick Hague também estão a bordo da Dragon Freedom para retornar à Terra.

Cronograma de transmissão

O retorno dos astronautas será transmitido ao vivo pela Nasa, através do canal da agência no YouTube, seguindo o seguinte cronograma:

17h45: Nave fará manobra de entrada na atmosfera da Terra;

18h57: "Pouso" na superfície aquática para aterrissagem.

