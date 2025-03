Nasa e SpaceX lançam missão de resgate dos dois astronautas 'presos' no espaço

Os astronautas Suni Williams e Butch Wilmore serão resgatados após nove meses "presos" no espaço. Conforme o jornal O GLOBO, a missão Crew-10 foi lançada pela Nasa e pela SpaceX na noite desta sexta-feira, às 20h04.

Na última quarta-feira (12), eles iam realizar o lançamento, mas precisaram adiar a missão. Foi identificado um problema no sistema hidráulico de suporte terrestre, mas as equipes pelas inspeções limparam com sucesso uma bolsa de ar que tinha prejudicado o sistema.

"Estou extremamente orgulhoso de nossos engenheiros de solo da Nasa e da SpaceX e equipes de operações conjuntas por identificarem e resolverem rapidamente esse problema", declarou Steve Stich, gerente do Programa de Tripulação Comercial da Nasa.

Suni e Burch iria inicialmente fazer uma breve visita de oito dias à estação espacial em junho do ano passado, mas precisaram estender a estadia após problemas técnicos. Eles foram transferidos para a Crew-9 depois que seus astronautas chegaram, em setembro, a bordo de uma SpaceX Dragon.

O retorno não foi imediato para evitar a redução da equipe na estação, o que prejudicaria pesquisas e manutenção. A Nasa chegou a considerar antecipar a Crew-10, mas optou por manter os astronautas na missão e seguir o cronograma previsto. A Crew-9 permanecerá em órbita até a chegada da Crew-10.

Missão Crew-10

A tripulação da Crew-10 inclui quatro astronautas. Confira:

Comandante: Anne McClain, da Nasa;

Anne McClain, da Nasa; Piloto: Nichole Ayers, da Nasa;

Nichole Ayers, da Nasa; Tripulantes: Takuya Onishi, da Jaxa (a agência espacial japonesa), e Kirill Peskov, da Roscosmos (a agência espacial russa).

