Você Empreendedor

A demanda dos empreendimentos dependem diretamente dos clientes.
Entender a necessidade do mercado e seus propósitos são essenciais para os empreendedores.
O uso da tecnologia para uma melhor organização nos seus negócios.
A influência do mercado através do cliente, visando a organização de sua empresa.
Entenda como transformar o conceitual em comercial.
O posicionamento estratégico dos empreendimentos no atual cenário mercadológico.
Entenda quais quesitos considerar na hora de escolher seu ponto venda.
Como construir espaços, produtos e serviços inovadores dentro das organizações e na mente do empreendedor.
O que é, quais são as etapas e qual a importância de elaborar um plano de negócio.