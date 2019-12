Voe de forma tranquila

As cidades Rio de Janeiro, Florianópolis e Recife são os destinos nacionais com as melhores ofertas para celebrar o Natal e o Réveillon neste ano, de acordo com levantamento realizado pela Almundo – empresa de tecnologia para viagens e agência omnichannel. A expectativa da companhia é que as viagens para o período representem 20% dos pedidos realizados no último trimestre do ano, ou seja, um crescimento de 10% em relação ao mesmo período de 2018.

Considerando as compras realizadas de 1º de junho a 30 de novembro, com datas para embarques e retornos compreendidas entre 20 de dezembro e 10 de janeiro, os destinos nacionais mais buscados em 2019 foram São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, Florianópolis, Porto Seguro e Jericoacoara.

Na categoria dos internacionais, se destacaram Santiago do Chile, Buenos Aires, Cusco (Peru), Paris, Miami, Roma, Joanesburgo, El Calafate (Argentina), Lisboa e Madrid, respectivamente.

Voos longos: como torná-los menos cansativos

Ainda que viajar seja um dos maiores prazeres da vida, enfrentar longos voos é estressante. Chega um momento em que permanecer muitas horas dentro de um avião se torna desagradável, sem falar que pode afetar a saúde física e mental.

“Nossa energia e nossa motivação atingem o nível mais baixo durante a segunda metade do voo, quando já nos alimentamos, assistimos a alguns filmes e ainda não conseguimos dormir”, afirma Vivian Wolff, especialista em desenvolvimento humano e mindfulness pelo Integrated Coaching Institute (ICI).

Orientações

Pensando no conforto de quem enfrentará horas de voo neste fim de ano, Vivian formulou técnicas simples para você praticar ao longo da viagem, proporcionando bem-estar e evitando desgaste físico e emocional:

- Fique de pé no corredor. Se possível, tire os sapatos. Esse exercício aumenta o fluxo sanguíneo para os pés e, finalmente, para o resto do corpo. Enquanto inspira, levante os calcanhares. Ao expirar, solte os calcanhares e levante os dedos dos pés. Balance para frente e para trás por cinco respirações, focando toda sua atenção nesse vai e vem;

- Mexer o tronco para cima alonga e revigora. Fique de pé. Faça uma respiração profunda e coloque os braços esticados acima de sua cabeça, como se fosse tocar o teto do avião. Ao inspirar, estique um pouco mais o braço direito acima da cabeça, como se fosse colher uma fruta bem no alto de uma árvore. Exale e traga o braço de volta. Inale e faça o mesmo com o braço esquerdo, sempre com consciência e presença. Repita por cinco respirações;

- Lembre-se de respirar, levando sua atenção para o movimento do ar entrando e saindo de seu corpo. Chamar nossa atenção para a respiração regula nossa resposta ao estresse e melhora o humor. Antes de entrar no voo, você pode baixar alguma meditação guiada que te ajude a relaxar, sem criar expectativas ou pressa para chegar.

DICAS

- Dormir costuma ser uma estratégia eficiente para “fazer o tempo passar mais rápido” dentro de um avião. Busque técnicas que podem causar sono, como ouvir mantras ou músicas relaxantes e usar máscara acolchoada, própria para dormir;

- A playlist pode ser criada antes mesmo de você chegar ao aeroporto ou enquanto espera para embarcar;

- Puxar assunto com o passageiro ao lado também pode ser uma boa distração;

- Fones de ouvido podem ser úteis para evitar escutar os barulhos próprios de um voo e de um avião;

- Escolher roupas confortáveis é essencial para o seu conforto dentro da aeronave;

- Levar o seu próprio entretenimento é outra pedida: músicas, filmes, jogos, livros e revistas, dentre opções, podem ser selecionados durante a preparação para o voo, seja o exemplar físico ou no celular/tablet;

- Manter-se hidratado é fundamental, tanto com líquidos como com hidratantes. Se não conseguir usar hidratante corporal antes do voo, capriche nessa hidratação quando chegar ao seu destino.