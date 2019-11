Técnica pode ajudar a aliviar dores musculares

A dor muscular é um dos problemas de saúde mais comuns entre a população no País. De acordo com pesquisa realizada pelo Ibope Conecta em parceria com Advil, cerca de 63% dos brasileiros afirmam que sofrem com dores dessa natureza, pelo menos uma vez a cada três meses – a maioria semanalmente. O levantamento, denominado “A dor no cotidiano” foi feito por meio de entrevistas com cerca de duas mil pessoas.

Dos participantes da pesquisa, 58% relataram a má postura como causa das dores musculares. Para 56%, o excesso de atividade física é um dos principais fatores. Também foram citados gripes e resfriados (48%) e o excesso de trabalho e estudo (42%) como causa das dores.

Diante das possíveis razões apontadas pelos entrevistados na pesquisa, é possível perceber que não há uma fórmula ideal para acabar com o problema. No entanto, algumas técnicas e práticas físicas podem ajudar a minimizá-lo. É o caso do pilates, que tem sido bastante procurado por pessoas de todas as idades para tratar esse e outros males.

“A procura pelo pilates tem crescido muito, porque essa prática é boa para todos. Trata-se de um método de exercícios físicos e alongamentos que utilizam o peso do próprio corpo na sua execução. Além disso, o pilates é também uma técnica de reeducação do movimento que visa trabalhar todo o corpo, trazendo equilíbrio muscular e mental. É indicado para homens e mulheres de todas as idades, inclusive crianças”, esclarece Diogo Cardone, Gerente de Marketing da MetaLife Plus, empresa fabricante de equipamentos para pilates.

Técnica

A Five Konzept, metodologia alemã que utiliza equipamentos específicos de pilates no tratamento das dores musculares, agora está disponível no Brasil. Trazida pela MetaLife Pilates, a metodologia ajuda atletas e praticantes em geral a melhorar e eliminar a dor. Nessa nova técnica, são utilizados sete equipamentos específicos, que priorizam movimentos contrários à postura habitual do cotidiano.

Também chamado de método Five, a metodologia faz o prolongamento das cadeias musculares e da mobilidade articular que, corretamente aplicada nos treinos de fortalecimento e relaxamento do sistema muscular, auxilia os praticantes de esporte, até os de alto rendimento, atuando como pilar de força e resistência, melhorando a eficiência motora e o desempenho específico.

Os exercícios são aplicados em solo, por meio de movimentos para trás, com o auxílio dos equipamentos. Entre as funcionalidades da nova técnica, é possível retardar a tendência natural da coluna de se curvar para a frente – postura comum no dia a dia. Os especialistas indicam que depois de algumas séries nos equipamentos, o músculo fica mais prolongado, livre de dores.

Ainda de acordo com os especialistas, ao contrário do pilates, o Five Konzept não utiliza a contração do abdômen, mas movimentos naturais de prolongamento da fibra muscular. A nova metodologia não é um treino de controle, por isso a respiração é natural, sem a contração de nenhum músculo. O método, portanto, não compete com o pilates tradicional. Os dois se complementam e podem ser utilizados em diferentes fases da reabilitação ou treinamento. O resultado final é o alívio das tensões e a prevenção de lesões e danos ao corpo.

Benefícios do pilates:

. Alonga todo o corpo;

. Tonifica e define a musculatura sem exageros;

. Melhora a postura, deixa a coluna mais forte e flexível;

. Tonifica a musculatura profunda do abdômen;

. Previne e recupera lesões;

. Reduz o estresse e alivia as tensões;

. Melhora a área de movimento das articulações;

. Melhora a circulação sanguínea;

. Aumenta a coordenação e o equilíbrio.