Meditar em Fortaleza

Praticante de meditação há quase 20 anos, o Padre Domingos Cunha, da Comunidade Shalom, é facilitador de meditação e de Eneagrama (estudo da pessoa que ajuda a entender o seu comportamento e a descobrir o melhor dela mesma, havendo nove tipos de personalidade e nove perfis de essência). Ele explica que a meditação é uma prática respiratória que tem benefícios comprovados para a saúde física, emocional, mental e espiritual.

“Pra nós, a meditação é uma postura, é como se fosse uma viagem interna, é algo que vai te levar a uma autodescoberta, no sentido de você reconhecer quem você é, os valores que você possui. Você vai identificar também as qualidades negativas que possui e que, às vezes, você não aceita e quer transformar”, descreve Inácia Costa, mais conhecida como Suia, Coordenadora da Brahma Kumaris Ceará.

Ela pontua que meditar é mudar o foco para aquilo que vai te fazer bem, mudar os focos dos teus pensamentos. “Então, isso eu posso fazer enquanto sentado, por exemplo, e é importante você tirar alguns minutos durante o dia para fazer isso, dar essa parada, concentrar. Porque a meditação traz concentração, traz interiorização. Ela começa com essa auto-observação, o que vai te levando a uma concentração e vai te levando a uma realização daquilo que você realmente é e possui”, detalha Suia.

Quem pode praticar Padre Domingos Cunha faz questão de dizer que não é uma coisa difícil ou restrita a algumas pessoas especiais; que o praticante não precisa ir para o Himalaia, dar um nó com as pernas. “A meditação é algo muito simples, acessível a qualquer pessoa e a qualquer realidade. Ela é uma grande resposta aos desafios do mundo de hoje, à situação de estresse que as pessoas vivem, à necessidade de algo que dê sentido à vida. É como se as pessoas encontrassem aquilo que elas estavam buscando quando falo de meditação”, frisa Domingos Cunha.

Inácia Costa concorda. Ela diz que qualquer pessoa pode meditar. A meditação é para todas as pessoas, de todos os contextos. Ela não tem influência de nenhuma religião, comenta a Coordenadora da Brahma Kumaris Ceará.

Inácia Costa, mais conhecida como Suia, coordenadora da Brahma Kumaris Ceará. LC Moreira

Como começar

Segundo Inácia, você pode começar a praticar em casa. Existem hoje, na internet, muitas ferramentas, muito auxílio com relação a isso, observa. Mas para quem quer começar em grupo, com orientação de quem já pratica há mais tempo, confira alguns locais em que isso é possível em Fortaleza.

ONDE MEDITAR EM FORTALEZA

GRUPOS DE MEDITAÇÃO CRISTÃ

Site: wccm.com.br

Quartas-feiras, 19h30

Av. Oliveira Paiva, 905 - Cidade dos Funcionários

Contatos: Maria Stela Pereira Accioly, stela.accioly@gmail.com, 99614.2848

Quartas-feiras, 20h

Rua Lopes Filho, 303 - Parquelândia

Contatos: Rita Edleusa Corrêa Batista, rita.ecb@hotmail.com, 98699.7127

Quintas-feiras, 19h10

Av. Imperador, 1165 – Centro

Contatos: Antonio Lima de Freitas, dyanyfabrica@uol.com.br, 98940.0350

INSTITUTO GAIA - Práticas regulares do Centro de Estudos Budistas Bodsativa (CEBB)

- Prática de Meditação Silenciosa: quartas-feiras às 18h30

- Estudos Introdutórios e Meditação (livro Meditando a Vida): domingos às 17h

- Acolhimento e Para começar a Meditar: segundo ou primeiro sábado do mês às 9h

Endereço: Rua José Vilar, 964 – Aldeota

Contatos: 3244.6743 / 3224.9770 / (85) 98801.0136

E-mail: institutogaia@gmail.com

Site: institutogaia-ce.com.br

BRAHMA KUMARIS

Cursos de meditação Raja Yoga, que inspiram nas pessoas o

autodesenvolvimento, o equilíbrio e o autocontrole, através da prática de suas qualidades internas.

Endereço: Rua Gonçalves Lêdo, 1438 – Centro

Telefone: 3224.5390

E-mail: fortaleza@br.brahmakumaris.org

Site: www.brahmakumaris.org.br



Saiba mais

“Meditar é você utilizar corretamente os seus pesamentos, é pensar de forma a ter benefícios dos pensamentos que você tem. Quando penso que sou um ser de paz, estou tendo um pensamento positivo e acionando a paz que está dentro de mim. Mas quando penso ‘sou nervosa’, ‘não consigo nada’, ‘sou estressada’, estou invocando uma coisa que, na verdade, não existe dentro de mim, e estou envolvida. Estou sob a influência de fatos externos e não daquilo que verdadeiramente eu sou, que eu sou um ser de paz, de amor, de felicidade, eu tenho todas essas qualidades dentro mim. Meditar é invocar essas qualidades que estão dentro de você.

Fonte: Inácia Costa, mais conhecida como Suia, coordenadora da Brahma Kumaris Ceará.