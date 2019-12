Limpeza cuidadosa

Para trazer sofisticação e modernidade à cozinha, uma opção, é adquirir eletrodomésticos de inox. Com a capacidade de renovar o visual do ambiente, esses equipamentos também são chamados de “linha prata”. No entanto, como estão em um ambiente propício a manchas – de gordura, molhos e outros tipos –, os eletrodomésticos de inox requerem cuidados com sua limpeza, a fim de evitar riscos e danos permanentes.

Inox sempre brilhante

Conhecidos como “linha prata”, os eletrodomésticos de inox têm revestimento cromado, mais sensível do que os equipamentos da chamada “linha branca”. Por isso, requerem mais atenção e certas precauções na hora da limpeza. Para entender o motivo disso, é preciso saber que esses equipamentos possuem uma camada protetora extremamente fina e estável chamada de película protetora ou camada passiva. Essa camada é resultado de uma reação química entre os elementos do inox – geralmente uma liga de aço inoxidável composta de ferro e crômio – e o meio ambiente. Quando são usados produtos ou materiais abrasivos ou inadequados, a camada protetora pode se romper e a superfície do inox ficar exposta à atmosfera, ocasionando danos irreparáveis, como manchas e riscos.

Dessa maneira, é preciso toda atenção na hora de higienizar esses eletrodomésticos, com o uso correto de utensílios e materiais de limpeza. Conservar o brilho desse material não é nada difícil. Veja como manter os eletrodomésticos intactos com algumas medidas simples.

ATENÇÃO BÁSICA

O ideal é evitar que a sujeira fique por muito tempo no eletrodoméstico, pois quanto mais demorar para ser limpa, mais difícil fica de ser retirada.

ESPONJA, NÃO

Utensílios de limpeza como a esponja de aço jamais devem ser usados em itens de inox, pois as cerdas grossas podem riscar o eletrodoméstico de forma irreparável.

PANO MACIO

Os objetos mais indicados para fazer a limpeza de inox são o pano macio ou uma esponja macia de nylon. Outra opção bastante eficaz é o uso de uma escova de cerdas macias, tomando o cuidado para não esfregar com muita força.

MANUTENÇÃO

Uma vez por semana, misture um pouco de vinagre em água, borrife no eletrodoméstico e passe um pano. Isso auxilia na limpeza e retira o mau cheiro. Nunca faça movimentos circulares ao limpar o inox, pois o material risca facilmente.

PRODUTOS

Não devem ser utilizados produtos abrasivos, a exemplo de amoníacos, saponáceos, desengordurantes, solventes, álcool e cloro. No mercado, há produtos feitos especificamente para a limpeza de inox. Na falta de algum deles, também se pode usar um pano macio embebido em detergente neutro.

SECAGEM

Depois de limpar completamente o aparelho, é fundamental enxaguar a superfície para não deixar resíduos que possam causar manchas.

FOGÃO

No caso do fogão, cuja superfície muito frequentemente fica sujeita a gordura e outros tipos de restos de alimentos, o mais indicado para a limpeza é utilizar um pano embebido em um pouco de azeite. Isso vai ajudar a retirar a gordura. Depois, para retirar o azeite, é só passar outro pano, umedecido com detergente neutro.

BRILHO

Se quiser polir o inox, uma pasta simples, feita de bicarbonato de sódio com água pode ser aplicada na superfície, usando um pano macio. Depois, basta enxaguar e secar.