Ceará está entre os 21 estados do País com alta na média de mortes por Covid-19

O Ceará está entre os 21 estados do Brasil mais o Distrito Federal que registra alta na média de mortes em decorrência da Covid-19, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde, divulgados na noite desta quarta-feira (9).

De acordo com o portal G1, esta é a primeira vez que tantos estados aparecem simultaneamente com tendência de alta nas mortes pela doença desde que o consórcio começou a acompanhar essas tendências, em 9 de julho. Rio de Janeiro, Pará e Alagoas estão em estabilidade. Apenas os estados do Maranhão e do Amazonas apresentam queda na média de óbitos pela doença.

Conforme o IntegraSUS, plataforma da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), o Estado registra até esta quarta-feira mais de 312 mil casos e 9.762 mortes causadas pela Covid-19.

Estão em alta nas mortes os estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espirito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre, Amapá, Rondonia, Roraima, Tocantins, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Nordeste e Sergipe.

Situação da pandemia no Brasil

O País registrou 848 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 179.032 óbitos desde o começo da pandemia. É o maior número de óbitos em 24 horas desde o dia 12 de novembro, quando foram registrados 926 em um mesmo dia.

A média móvel de uma semana atrás foi de 41.926 novos diagnósticos por dia. Isso representa uma variação de +33% em relação aos casos registrados em duas semanas, o que indica tendência de alta também nos diagnósticos.

São 6.730.118 de infecções pelo novo coronavírus desde o início da pandemia no Brasil.