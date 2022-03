O Flamengo de 2019 criou um padrão de jogo para si próprio.

Resultado: a torcida e a mídia esportiva não aceitam nada abaixo do que o time de Jorge Jesus jogava.

As passagens de Renato Gaúcho e Rogério Ceni não trouxeram o padrão cultuado.

Em uma primeira fase de Guto Ferreira no Ceará, o treinador extraiu do elenco uma equipe com musculatura.