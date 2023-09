O Dinizismo na Seleção

O Brasil é o País do eterno recomeço. A seleção brasileira, também.

Contra a Bolívia, hoje, mais um trabalho recomeçado, com nova direção técnica, visando a próxima Copa do Mundo.

Se verdadeira, a sentença "a intuição dá de dez a zero na razão", Fernando Diniz é o nome certo.

Inteligente e intuitivo, não se considera discípulo do jogo posicional de Guardiola.

Tem sido corajoso na implantação de suas ideias de jogo. Muitas vezes, fracassou, abraçado com suas convicções.

Futebol, hoje, é feito de transições rápidas em busca do gol. Nem por isso devemos execrar outras formas de jogar, com passes curtos, troca de passes com intensidade, acariciando a bola. Diniz sabe misturar isso.