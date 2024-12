Fortaleza volta a perder

A atuação do Fortaleza em Goiânia foi pior do que em Salvador.

Quem jogou com disposição incrível foi o Atlético, time enterrado no "pré-sal" da competição.

Em todos os quadrantes do campo, os donos da casa tiveram autonomia.

Do apoio constante dos alas, passando pelo domínio absoluto do meio-campo e chegando às jogadas do ataque, o Atlético foi superior.

E olha que o Fortaleza abriu a contagem aos 11 e perdeu uma penalidade aos 13.

O empate conseguido no primeiro tempo já não fez justiça ao Atlético.

Na segunda etapa, a situação ficou pior para o Fortaleza. As modificações feitas por Vojvoda não tiveram nenhum efeito.

Quem continuou pondo velocidade no jogo, organizando melhor as jogadas e contra-atacando com acerto, foi o Atlético.

Daí, mais dois gols para fechar o placar folgado de 3 x 1.

Dois jogadores, despontaram como destaques da partida: Derek e Alejo, atacantes atleticanos.

No Fortaleza, como sempre, João Ricardo. O restante, um desastre só.

Esse papo de que "o Fortaleza já está de férias" para justificar as derrotas soa ridículo.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😊 Útil 😀 Muito útil