Cores da goleada

Depois de 15 minutos de especulações, Fortaleza e Ferroviário deram suas espetadas.

A primeira, com Erick Pulga, do Ferroviário, vencendo Benevenuto na corrida e colocando para Deizinho passar da linha do passe e perder.

A seguir, Negueba deu mole e Pochettino botou Galhardo na cara do gol. Douglas fez bela defesa. Ainda teve a chance com Hércules, que Douglas interveio.

Isso tudo próximo ao lance que definiu os destinos da partida em favor do Fortaleza. Lucero sofreu pênalti de Éder Lima.

O juiz, a princípio, pune o atacante com cartão amarelo, por simulação. Consulta o Var, retira o cartão de Lucero e expulsa o zagueiro Éder Lima.

Lucero converte o pênalti, o Ferroviário, reduzido a dez, por impulso, tenta encarar a situação com normalidade e abre espaços para o Fortaleza.

Caio marca o segundo do Leão, no finzinho do primeiro tempo, e enterra, ainda mais, as chances do Ferroviário no jogo.

Como desgraça pouca é fichinha, o Fortaleza faz o terceiro, com pouco mais de um minuto da segunda etapa.

A partida vira um ensaio, com bola para o time de Vojvoda, que se serve à vontade.

Chances criadas e perdidas e providenciais defesas do goleiro Douglas do Ferroviário, até Romero fechar a conta com o quarto gol do Fortaleza.

Não teve nenhuma outra história diferente. Foi isso aí.

Para uma "pequena variação" dos últimos anos, Fortaleza e Ceará vão decidir o título estadual.