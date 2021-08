Ceará se agiganta e vence o Clássico-Rei

O inicio de jogo do Fortaleza trouxe a impressão de que o tricolor levaria a vitória, com sobras, diante do seu maior rival.

O Ceará, pelo contrário, armou um meio-campo – William Oliveira, Kelvin e Marlon – de pouco trato com a bola, levou Fernando Sobral para a ala direita e não definiu bem o posicionamento de Vina e Lima pelo centro do ataque.

Com o seu jeito de pisar firme, mesmo quando as coisas não ficam “no jeito”, o Ceará se valeu da individualidade de Lima para empatar a partida, através de Kelvin.

Foi o Ceará, devolvendo ao Fortaleza, no último terço do tempo de jogo, o embaraço que o tricolor lhe impôs no começo do clássico.