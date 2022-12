Brasil arrasou no primeiro tempo

O Brasil desenvolveu um “socialismo” futebolístico, quando jogou de forma coletiva.

Compartimentos de defesa, meio-campo e ataque encaixados em torno do objetivo final: a vitória.

Para a obra ser completa, veio o toque bonito das soluções individuais.

A calma de Vinícius Júnior para colocar a bola fora do alcance do goleiro e zagueiros desesperados foi um primor.

O compromisso com o belo foi reforçado, quando Richarlison, tal uma foca controlando a bola no nariz, iniciou a jogada finalizada por ele no terceiro gol brasileiro.

É possível juntar o coletivo e o individual em nome da beleza.

A Coreia do Sul imaginou que ficaria impune em ceder espaços ao time brasileiro.

Com o 4 x 0 do primeiro tempo (ficou barato) para o time de Tite, julgou-se que seria a etapa final do tipo "jumento carregado de rapadura". Até o rabo é doce".

Por conta disso, Alisson teve que fazer duas defesas arrojadas, até o bonito gol marcado pelos coreanos.

Neymar fez uma partida comum.

Falta ao Brasil enfrentar gigantes do seu nível.