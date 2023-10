Sem diálogo, PDT Ceará sobrevive à base de canetadas e ações judiciais

A disputa interna no PDT cearense chegou a níveis insustentáveis e que não se vê cenário viável de resolução dos problemas à base do diálogo. As últimas reuniões, inclusive, foram de tensões e bate-boca.

No mais recente episódio, o PDT nacional dissolveu o diretório estadual sob argumento de que o mandato anterior já havia expirado desde a quinta-feira (5).

Veja também

A decisão ocorre mesmo após Cid Gomes ter reunido assinaturas para eleger uma nova Executiva. Aliás, a dissolução ocorre justamente por isso.

Em meio às acusações de "ditadura", cada um usa as armas que tem. Como presidente interino do partido nacionalmente, André Figueiredo acabou dissolvendo o mandato dele mesmo enquanto presidente estadual. A decisão ocorre como uma cartada para não perder o controle do partido.

Cid, por outro lado, que já havia conquistado assinaturas para se eleger presidente da legenda, agora só tem o espaço judicial para tentar reverter a situação – já que o diálogo com Carlos Lupi, ministro da Previdência e presidente de honra da legenda, também é precário pela afinidade que tem com Figueiredo e Ciro Gomes.

Falando em justiça, outro pedetista importante, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Evandro Leitão, vive um tensionamento judicial contra o PDT por conta da carta de anuência que foi aprovada por unanimidade e que, na sequência, foi contestada pela instância nacional da sigla.

Legenda: Última reunião do diretório estadual na semana passada Foto: Divulgação

Como citei no início da coluna, não há canal de diálogo entre os nomes de maior força dentro do partido. Ninguém está disposto a ceder e o próximos episódios são imprevisíveis.

A disputa interna já trouxe marcas irreparáveis ao maior partido do Ceará, e que pode impactar severamente na organização pedetista para as eleições municipais do ano que vem. A quantidade de prefeitos no Ceará deve ser o maior foco de desmobilização.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil