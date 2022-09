Cid Gomes sai em defesa da governadora após embates: 'Izolda é uma pessoa séria'

Cumprindo agenda com a governadora Izolda Cela, em Sobral, nesta quinta-feira (15), o senador licenciado Cid Gomes (PDT) saiu em defesa da gestora após confrontos nos últimos dias entre a ex-correligionária e o candidato ao Governo do Estado, Roberto Cláudio (PDT).

"Eu acho que sinceramente não deve ser favorável a nenhuma campanha falar mal da Izolda", disse durante coletiva de imprensa.

Cid, que está neutro na disputa pela sucessão estadual no primeiro turno das eleições no Ceará, defendeu a aliada após embates com o ex-prefeito de Fortaleza nas redes sociais.

"A Izolda é uma pessoa séria, é uma pessoa dedicada, é uma pessoa discreta, é uma pessoa que tem assumido uma condição de magistrado", disse o ex-governador.

A campanha de Roberto Cláudio tem acusado o Palácio da Abolição de usar a máquina estadual para cooptar aliados para a campanha de Elmano de Freitas (PT). A governadora, no entanto, tem negado as acusações.

O assunto foi parar na propaganda eleitoral de rádio e televisão, e rendeu ainda mais desgastes nesta quinta-feira.

Diante desse cenário, Cid sugeriu que as campanhas de Elmano de Freitas (PT) e Roberto Cláudio (PDT) se concentrasse em propostas e que reservasse os ataques, caso seja necessário, nas palavras dele, para a candidatura de Capitão Wagner (União).

"Estando Elmano e Roberto Cláudio, devem concentrar as suas campanhas em propostas, e, se tá ali o fígado arranhando alguma coisa, ataque esse outro, ataque esse outro aí", sugeriu.

Evento

Izolda Cela participou de evento em Sobral, na noite desta quinta, ao lado do senador licenciado Cid Gomes, do prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), e do ex-prefeito de Sobral, Veveu Arruda (PT).

A pauta do encontro foi educação. Ambos participaram do evento internacional da Fundação Lemann sobre a educação do Ceará e de Sobral.