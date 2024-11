Taça Fares Lopes começa neste domingo; veja participantes e análise do torneio

A Taça Fares Lopes começa neste domingo (3), com a participação de 7 equipes, na competição que dá uma vaga na Copa do Brasil de 2025. Portanto, o torneio é muito importante para o planejamento para a temporada que vem, principalmente para equipes de menor investimento, e que precisam vencer o torneio para estar na copa nacional. O Ceará estreia neste domingo (3), enquanto Fortaleza e Ferroviário estrearão só no dia 10.

Dos participantes, Fortaleza e Ceará já estão na Copa do Brasil de 2025, e como já é corriqueiro, ambos jogarão com suas equipes de base, com atletas do Sub-20 e Sub-23. O que não deixa de ser muito interessante, para maior experiência dos garotos, jogando contra times profissionais.

Leão e Vovô possuem categorias de base fortes e revelar jogadores é sempre muito importante para o planejamento, seja para utilizá-los no time profissional, ou mesmo para venda.

Mas para os demais clubes, Ferroviário, Atlético, Tirol, Floresta e Caucaia, o torneio vale muito, seja em prestígio por uma taça, como financeiramente. Só para se ter uma idéia, a edição deste ano da Copa do Brasil pagou por participação na 1ª Fase, um valor de R$ 787,5 mil aos clubes fora das Séries A e B.

Contar com este valor para 2025 pode significar um investimento maior em elenco que pode fazer toda diferença. O Ferroviário, por exemplo, foi longe na Copa do Brasil de 2023 e pode investir no elenco para a Série D do Brasileiro e foi campeão.

Portanto, para estes cinco clubes, a Taça Fares Lopes vale muito. Lembrando que se o campeão da Fares Lopes for Fortaleza ou Ceará, a vaga vai para o melhor colocado entre estes 5 clubes. Para exemplificar, se Leão e Vovô fizerem a final, a vaga vai para o 3º colocado.

Ou em outra hipótese, se um destes clubes for finalista contra Fortaleza ou Ceará, já terá a vaga garantida na Copa do Brasil.

Favoritos

Pelos elencos formados, os favoritos para a competição são Ferroviário e Tirol. O Ferrão trouxe o experiente técnico Marcelo Vilar e reformulou o elenco, contratando 14 jogadores.

Legenda: O Ferroviário chega para a Fares Lopes reformulado, com 14 contratações Foto: Lenílson Santos / Ferroviário AC

Entre os mais conhecidos do futebol cearense, estão Roney (atacante com passagens anteriores pelo Ferrão), Janeudo (volante também ex-Ferrão), Davi Torres (meia que foi bem no Iguatu), Ray (lateral-direito que se destacou no Maracanã), Fernando Ceará (lateral-esquerdo, também ex-Iguatu), Carlão (goleiro que subiu para a Série C do Brasileiro com o Atlético) e Rayr (goleiro que foi bem no Maracanã).

Entre os remanescentes, destaque para Ciel, que renovou contrato. A baixa foi o goleiro Douglas Dias, que deixou o clube.

O Tirol investiu para a competição e iniciou a preparação no início de outubro. Com 32 jogadores, o time é comandado pelo técnico Nilson Corrêa. Para a competição, a equipe tem no elenco 13 remanescentes da campanha vitoriosa da Série B Cearense e 19 contratados, três deles vindos do Iguatu: Otacílio, Vianna e Dudu.

Legenda: Tirol durante preparação para a Taça Fares Lopes. Foto: Yuri de Melo/Tirol

A Coruja estará na Série A do Campeonato Cearense e a preparação também visa uma participação importante na elite, pela qual estreará. Assim, o time surge como um dos favoritos ao título ao lado do Ferroviário.

Saiba mais sobre Ferroviário e Tirol nas matérias da repórter Crisneive Silveira:

Correm por fora

As outras equipes, Floresta, Atlético e Caucaia correm por fora, mas podem surpreender. O Verdão da Vila será comandado pelo técnico Raimundinho e mesclará uma equipe sub-20 com reforços como do o zagueiro Ícaro, do meia Bismarck e do atacante Andrew (todos de contratos renovados) e recém chegados: Rafael Luiz (lateral-direito vindo do Sampaio Corrêa) e Rafael Furlan (lateral-esquerdo vindo do Botafogo/PB).

Legenda: O Floresta chega para a Copa Fares Lopes após mais um ano se mantendo na Série C do Brasileiro Foto: Kely Pereira / Floresta

O Verdão vem de mais um ano de permanência na Série C do Brasileiro e faz trabalhos consistentes, por isso, sempre pode surpreender.

O Caucaia será comandado pelo experiente Oliveira Canindé e contratou recentemente o goleiro Douglas Dias, ex-Ferroviário.

Além dele, jogadores experientes com os atacante Adilson Bahia e Siloé, o volante Lincoln, ex-Ferroviário, e os zagueiros Túlio e Leandro Amaro, formam a base do time para a competição.

O Atlético conta com um elenco jovem, mas atétas experientes como o meia Alan, o volante Elanardo, e o atacante Ari (também dono do clube). A Àguia será comandada por Jazón Vieira.

Grupos e Regulamento

A Copa Fares Lopes começa neste domingo (3), e as finais serão nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro. A primeira fase do torneio será realizada através de partidas onde os times do Grupo A (Fortaleza, Ferroviário, Atlético e Tirol) enfrentam os do grupo B (Ceará, Floresta e Caucaia). O Iguatu era o 4º time do Grupo B, mas desistiu da competição.

Os duelos da 1ª Fase acontecem em apenas jogos de ida, e os dois melhores de cada grupo avançam para a semifinal. Essa próxima fase acontece em jogos de ida e volta entre os dois primeiros clubes que avançaram do mesmo grupo. Os vencedores disputam a final da Fares Lopes em partidas de ida e volta.

Tabela da Primeira Fase:

1ª rodada

Caucaia x Atlético – 03/11 – 16h – Raimundo de Oliveira

Ceará x Tirol – 03/11 – 15h - Domingão

Fortaleza x Floresta – 10/11 – 19h – Presidente Vargas

2ª rodada

Ceará x Atlético – 9/11 – 15h - Domingão

Caucaia x Ferroviário – 10/11 – 16h – Raimundo de Oliveira

Tirol x Floresta – 11/11 – 19h – Presidente Vargas

3ª rodada

Caucaia x Fortaleza – 14/11 – 19h – Raimundo de Oliveira

Ferroviário x Ceará – 16/11 – 16h – Presidente Vargas

Floresta x Atlético – 17/11 – 16h – A DEFINIR

4ª rodada

Floresta x Ferroviário – 20/11 – 19h – A DEFINIR

Tirol x Caucaia – 20/11 – 19h – Presidente Vargas

Fortaleza x Ceará – 21/11 – 19h – Presidente Vargas