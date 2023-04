Quem ganhou mais? Veja histórico e curiosidades nos Clássicos-Rei em finais

Em 2023, Ceará e Fortaleza estão decidindo o Campeonato Cearense pela 30ª vez. E para variar, o equilíbrio é a marca das decisões entre eles, com o Vovô na frente do Tricolor por uma conquista: 15 x 14. Assim, no próximo sábado, o Leão pode empatar a disputa (15x15), ou o Vovô abrir dois títulos na frente neste duelo centenário.

Vale lembrar que são consideradas decisões de Estadual, aqueles jogos que valiam título para ambos, seja um confronto final de um hexagonal, quadrangular, triangular, ou finale em jogo único, em dois jogos ou melhor de três). Não estão contabilizados Clássicos-Rei decisivos em finais de turno que valeram o título arrastão para um deles como em 1965, 1969, 1973, 1993 e 2001, e não para o outro.

E analisando o histórico, algumas estatísticas se sobressaem, pelo cenário após a vitória do Fortaleza no jogo de ida por 2 a 1:

Em Clássicos-Rei, sair na frente em uma decisão do Campeonato Cearense em dois ou 3 jogos é praticamente certeza de título. Foram 11 decisões assim e em 10 delas, quem venceu o 1º jogo foi campeão: O Leão ganhou 6 (1959, 1974, 2010, 2015, 2019 e 2020), enquanto o Ceará ganhou 4 (1971, 1986, 2006 e 2018).

A única vez que uma vantagem foi revertida por quem perdeu o 1º jogo, foi em 1975, quando o Ceará foi campeão, portanto, há 48 anos. Na ocasião, o Vovô perdeu por 2 a 0 no 1º jogo e devolveu o placar no jogo de volta, sendo campeão por ter melhor campanha. Em 2010, o Vovô até venceu por 2 a 1 na volta após ter perdido por 1 a 0 na ida, mas o Leão foi campeão nos pênaltis.

Já o Fortaleza, defendeu uma vantagem diante do Ceará ao vencer na ida em 5 oportunidades de 2009 pra cá, sendo campeão em todas (2009/2010/2015/2019/2020).

A maior sequência de títulos em cima do rival foi do Ceará, de 1975 a 1978, quando o Vovô foi tetra com gol antológico de Tiquinho.

A maior sequência de títulos do Leão foi de 2019 a 2021, interrompida em 2022 pela final ter sido diante do Caucaia.

A década com mais decisões entre Ceará e Fortaleza foi de 71-80 com 8 finais: O Ceará ganhou 6 (1971/1972/1975/1976/1977/1978).

Em 17 oportunidades, o Clássico-Rei foi em uma final em jogo único, com vantagem do empate para a equipe de melhor campanha. Em uma dessas decisões em jogo único, em 1992, o Fortaleza foi campeão com um empate em 1 a 1, mas 4 dias depois, o STJD puniu o Fortaleza com a perda de 5 pontos no 1º turno por escalação irregular do jogador Fernando, aplicando a pena no quadrangular decisivo. Isto mudou o campeonato, pois o Tiradentes virou vencedor do 1º turno. Como haviam 3 vencedores distintos de turno, o campeonato deveria ser decidido entre Tiradentes, Ceará, Fortaleza e Icasa, equipe com melhor desempenho fora os vencedores de turno. Não conformado com a decisão, o Fortaleza recorreu a justiça comum. Em março de 1993, a FCF resolveu proclamar os 4 clubes campeões: Fortaleza, Ceará, Icasa e Tiradentes.

Outro 'asterisco' em decisões entre Ceará e Fortaleza foi em 2004. Os dois decidiriam o campeonato daquele ano, mas as finais não foram disputadas por conflitos de datas e liminares, com o Fortaleza sendo declarado campeão.

Decisões entre Ceará x Fortaleza

1933 (Fortaleza) Fortaleza 1x1 Ceará Fortaleza 2x1 Ceará 1959 (Fortaleza) Fortaleza 1-0 Ceará Fortaleza 1-1 Ceará Fortaleza 0-0 Ceará 1962 (Ceará) Ceará 3x1 Fortaleza 1964 (Fortaleza)

Fortaleza 2x0 Ceará 1971 (Ceará) Ceará 1-0 Fortaleza Ceará 0-0 Fortaleza Ceará 2-2 Fortaleza 1972 (Ceará) Ceará 1x1 Fortaleza 1974 (Fortaleza) Fortaleza 1x0 Ceará Fortaleza 3x1 Ceará 1975 (Ceará) Fortaleza 2x0 Ceará Ceará 2x0 Fortaleza 1976 (Ceará) Ceará 1-1 Fortaleza 1977 (Ceará) Ceará 0x0 Fortaleza 1978 (Ceará) Ceará 1x0 Fortaleza 1985 (Fortaleza) Fortaleza 0 x 0 Ceará 1986 (Ceará) Fortaleza 0 x 1 Ceará Ceará 2 x 1 Fortaleza 1987 (Fortaleza) Fortaleza 0 x 0 Ceará 1990 (Ceará) Fortaleza 1 x 2 Ceará 1991 (Fortaleza) Fortaleza 0x0 Ceará Fortaleza 1x1 Ceará 1997 (Ceará) Ceará 0x0 Fortaleza Fortaleza 2x3 Ceará 2000 (Fortaleza) Fortaleza 1x1 Ceará 2002 (Ceará) Ceará 1x1 Fortaleza 2006 (Ceará) Ceará 1x0 Fortaleza Fortaleza 0x1 Ceará 2009 (Fortaleza) Ceará 1 X 2 Fortaleza Fortaleza 1 X 1 Ceará 2010 (Fortaleza) Fortaleza 1 X 0 Ceará Ceará 2 X 1 Fortaleza (1x3 pênaltis) 2012 (Ceará) Fortaleza 0 X 0 Ceará Ceará 1 X 1 Fortaleza 2014 (Ceará) Fortaleza 0 X 0 Ceará Ceará 0 X 0 Fortaleza 2015 (Fortaleza) Fortaleza 2x1 Ceará Ceará 2x2 Fortaleza 2018 (Ceará) Ceará 2x1 Fortaleza Fortaleza 1x2 Ceará 2019 (Fortaleza) Fortaleza 2x0 Ceará Ceará 0x1 Fortaleza 2020 (Fortaleza) Fortaleza 1x0 Ceará Ceará 1x2 Fortaleza 2021 (Fortaleza) Fortaleza 0x0 Ceará