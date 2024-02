Opinião: Em outra goleada, time titular do Ceará vai ganhando entrosamento e confiança

O Ceará não teve dificuldades para golear o Caucaia por 5 a 0 na noite desta quinta-feira (8), no Castelão. O time de Vagner Mancini construiu a goleada com naturalidade, assim como havia feito há uma semana diante do Atlético no PV, quando fez 6 a 0.

Com praticamente a mesma escalação inicial - Mugni foi titular contra o Atlético e a ausência por lesão contra o Caucaia, entrando Guilherme Castilho - Mancini solidifica um time titular, dando mais entrosamento a ele e também confiança.

Neste início de temporada é importante que isso aconteça, ainda que diante de adversários de nível reconhecidamente baixos, como foram Atlético e Caucaia.

Ainda que a equipe dê sustos defensivos e permita chances aos limitados adversários - Fernando Miguel precisou trabalhar - a equipe de Mancini tem mostrado um padrão interessante.

A partida consolidou o bom momento dos dois laterais - Raí Ramos e Matheus Bahia - estão bem e apoiando com frequência, do atacante Erick Pulga, com mais 2 gols e sendo o principal nome do Vovô na temporada. O garoto está voando e é o artilheiro do Vozão na temporada.

Além deles, Recalde participou mais e marcou seu primeiro gol pelo Ceará. O meia paraguaio finalizava mais de fora da área e era perigoso na área em lances de cabeça quando jogava no Newells da Argentina, e pode ainda mostrar isso no Vovô.

Guilherme Castilho, de volante, fez uma partida interessante, mantendo a característica de finalizações de fora da área. Ele tem boa qualidade de passe para 2º volante como Mugni e a disputa parece aberta.

Na frente, duas constatações: Aylon e Facundo Castro ainda não engrenaram. Aylon de centroavante parece uma improvisação, com jogador claramente não se sentindo à vontade. Ainda não foi dessa vez que Barceló foi titular na equipe principal, mas a tendência é que o uruguaio, típico camisa 9, deve assumir o posto em breve.

Facundo Castro também se esforça na ponta direita, tem como forte os passes, mais ainda não tem rendido no um contra um. Não me surpreenderia se Bruninho fosse testado na função em breve.

Clássico-Rei é grande teste

No mais, o Ceará tem mais um teste importante com o time titular, contra o Altos/PI, no dia 11 no Castelão, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. Será mais uma oportunidade para a formação titular de Mancini se entrosar mais ainda para o Clássico-Rei do dia 17 pelo Campeonato Cearense, que será o jogo mais difícil até então no ano e medirá o nível da equipe.