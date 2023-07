O que está em jogo para os times cearenses nas rodadas finais da Série D

Restando 3 rodadas para o fim da 1ª Fase da Série D do Campeonato Brasileiro, os 5 times cearenses ainda têm objetivos a conquistar. O Ferroviário, já classificado no Grupo 2 com 29 pontos, ainda busca a liderança geral para ter vantagens nos mata-matas. Atlético, Caucaia, Pacajus e Iguatu ainda buscam classificação para a 2ª Fase.

Veja situação de cada clube cearense:



Ferroviário (1º do Grupo 2)

O Tubarão da Barra é o líder disparado do Grupo 2 da Série D, com 29 pontos. Invicto com 9 vitórias e 2 empates, o Tubarão da Barra já garantiu a liderança da chave e tem a melhor campanha na classificação geral. O Ferrão faz disputa direta com a Portuguesa/RJ, líder do Grupo 6 com 24 pontos pela melhor campanha.

Jogos que faltam:

Tocantinópolis x Ferroviário (08/07), Estádio Ribeirão, às 16 horas.

Ferroviário x Cordino (16/07), Presidente Vargas, às 17:00

Fluminense-PI x Ferroviário (22/07), a definir

Atlético (3º do Grupo 2)

O Atlético Cearense faz boa campanha e está em 3º com 16 pontos. São 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, com a equipe tendo uma vantagem de 4 pontos para o 5º colocado, o Parnahyba. Assim, a Àguia está próxima da classificação.

Legenda: O Atletico Cearense faz boa campanha na Série D e está no G4 Foto: gabrielsilva16 / Click Photo

Jogos que faltam:

Atlético x Caucaia (09/07), no Domingão, às 15 horas

Parnahyba x Atlético (15/07), Pedro Alelaf, às 19 horas

Atlético-CE x Maranhão (22/07), a definir

Caucaia (7º do Grupo 2)

A Raposa está em situação complicada na tabela, apenas em 7º do Grupo 2, mas ainda com chances de classificação. A equipe está apenas 3 pontos do Tocantinópolis, que abre o G4 com 13.

Jogos que faltam:

Atlético x Caucaia (09/07), no Domingão, às 15 horas

Caucaia x Fluminense-PI, estádio Raimundão, às 16 horas

Cordino x Caucaia (22/07), a definir

Pacajus (4º do Grupo 3)

O Indio vem surpreendendo no Grupo 3, em uma campanha consistente dentro do G4. São 18 pontos na 4ª colocação, mas com o Potiguar de Mossoró em seu 'encalço', com a mesma pontuação.

A disputa pela vaga promete ser acirrada, já que Sousa/PB e Santa Cruz têm 19 pontos, além do líder Nacional de Patos, somar 20.

Jogos que faltam

Pacajus x Iguatu (08/07), no Ronaldão, às 19 horas

Pacajus x Sousa/PB (15/07), na Ronaldão, às 19 horas

Campinense x Pacajus (22/07), a definir

Iguatu (6º do Grupo 3)

O Azulão está em situação complicada na tabela no Grupo 3. Com 13 pontos, está 5 do Pacajus, equipe que abre o G4. Assim, o Iguatu só se manterá vivo pela classificação se vencer dois jogos seguidos e contar com o tropeço de adversários.

Jogos que faltam

Pacajus x Iguatu (08/07), no Ronaldão, às 19 horas

Nacional de Patos x Iguatu (16/07), no José Cavalcanti, às 16 horas

Iguatu x Santa Cruz (22/07), a definir