Análise: Fortaleza mostra maturidade e eficiência para virar líder da Série A com toda justiça

O Fortaleza é lider da Série A com todo mérito. A sequência leonina na competição mostrava que era questão de tempo tomar a dianteira do campeonato, que veio ao vencer o Corinthians e contar com o empate do Botafogo/RJ contra o Bahia em 0 a 0 em Salvador. Nenhum clube somou mais pontos que o Leão nos últimos 10 jogos, são 28 de 30 possíveis, mostrando a solidez da equipe de Vojvoda na luta pelo título. São incríveis 93,3% de aproveitamento neste período em que o Leão está invicto.

No returno, são 100% de aproveitamento, com 5 vitórias. A campanha é espetacular e faz a torcida leonina sonhar com o título. A equipe lidera com 48 pontos, contra 47 do Botafogo. Faltam 15 jogos para o Leão - que tem um jogo a menos que o time carioca - principal perseguidor, que tem um ponto a menos.

Vitória madura e eficiente

O Leão já fez partidas melhores. Bem melhores ao longo do campeonato e na sequência invicta de 10 jogos na Série A. Mas equipes também vencem sem jogar bem.

Para chegar a liderança, o Leão precisou ser eficiente no ataque e maduro no sistema defensivo. O primeiro tempo foi ruim, sem inspiração, com a equipe não criando chances de gol, nem o adversário.

Na etapa final, o jogo ficou mais aberto, com o Corinthians assustando pelo menos 3 vezes, com João Ricardo indo bem em uma delas Quando não foi o goleiro que salvou, foram os zagueiros, Kuscevic e Cardona, que interceptaram as jogadas perigosas de Iury Alberto

E na frente, aproveitou a principal chance que criou, aos 32 minutos. Claro que o ideal é jogar bem, criar muitas chances e vencer com autoridade. Mas nem sempre é possível e times campeões vencem assim também. A jogada do gol teve Moisés que melhorou o time ao entrar, Lucero e Pikachu, dupla sempre decisiva. É incrível como Lucero e Pikachu são decisivos, crescem em momentos cruciais, resolvendo para o Leão.

Legenda: O Fortaleza melhorou no jogo após a entrada de Moisés, que fez a jogada do gol da vitória Foto: Ismael Soares / SVM

O Tricolor ainda teve chance de matar o jogo em um contra-ataque puxado por Moisés, mas Kayzer perdeu a chance, parando em Hugo.

Quando precisou se defender na reta final do jogo, com pressão ainda que desordenada do Corinthians, o Fortaleza se segurou.

O mérito foi aproveitar a chance que teve - o que o Timão não fez - e se defender quando preciso. Agora é enfrentar o Botafogo, fora de casa no sábado, em confronto direto pela liderança.