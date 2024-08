Análise: Fortaleza foi outro time no 2º tempo e o sonho continua vivo na Sul-Americana

A torcida do Leão fez um belo mosaico na entrada do time no gramado do Castelão para o jogo contra o Rosario Central: 'O sonho vive'. Era a torcida mostrando seu maior desejo, de continuar sonhando com o título da Sul-Americana 2024, esperando a vaga nas quartas de final.

E a vaga veio, muito pela atuação leonina no 2º tempo. Após uma primeira etapa decepcionante, sem chances criadas e baixa intensidade, o Fortaleza voltou outro time na etapa final, e mesmo sofrendo um gol aos 3 minutos, soube controlar os nervos, empatar logo depois e virar, vencendo por 3 a 1 com autoridade.

Não era fácil virar um jogo ao sofrer o gol, contra um time experiente e matreiro com o Rosario. O time argentino picotou o jogo no 1º tempo, desacelerou o ritmo do jogo e saiu na frente em sua jogada mais forte, de bola parada.

A virada leonina teve personagens conhecidos nas noites sul-americanas. Tinga, Lucero e Pikachu merecem todos os aplausos por mostrarem mais uma vez que são decisivos e crescem em jogos grandes.

Legenda: Lucero marcou o gol de empate minutos depois do gol sofrido, acelerando a reação tricolor Foto: KID JUNIOR / SVM

Pikachu deu belo passe para Lucero marcar o 1º gol, essa dupla que é decisiva em jogos internacionais pelo Leão.

E Tinga, uma legenda leonina, deu belo passe para Pikachu virar o jogo.

No 3º gol, Pikachu nem chutou tão forte, mas o goleiro soltou e Lucas Sasha - outro que fez grande jogo - marcou o 3º. Ele também jogou demais com belo passe para Pikachu na jogada do 1º gol

Além deles, Vojvoda conseguiu mudar a dinâmica do jogo com as alterações no intervalo, trocando os volantes. Lucas Sasha e Hércules marcaram mais, se movimentaram mais, deram mais opções contra um time muito fechado.

Em suma, foi outra grande noite do Fortaleza em competições sul-americanas, com o sonho do titulo mais do que vivo, em confronto gigante contra o Corinthians nas quartas de final. No ano passado, na semifinal, o Leão levou a melhor, e agora reencontra o Timão. Certeza de dois grandes jogos e o Leão com favoritismo pelo que joga na Sula e na Série A.

