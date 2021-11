Análise: Com 6ª melhor campanha do returno, Ceará cresce na hora certa na Série A

A vitória do Ceará diante do Corinthians na quinta-feira no Castelão lotado foi daquelas de lavar a alma do torcedor alvinegro e alimentar cada vez mais o sonho de uma vaga na Libertadores de 2022.

A atmosfera no Castelão era das mais intensas com 35 mil alvinegros esperançosos, que após o apito final e a vitória por 2 a 1, saíram com uma certeza: o Ceará vai lutar até o fim por uma vaga que seria inédita e muito comemorada.

Superar um adversário como o Corinthians, da forma que foi, perdendo seu melhor jogador no início do 2º tempo - Vina por dor na coxa - sofrendo um gol aos 38 minutos do 2º tempo e tendo forças para buscar a vitória minutos depois com Yony González, é a prova que a equipe embalou de vez e pode sim se manter no G-8 nas 3 rodadas finais ou até chegar no G4.

Legenda: O Ceará foi outra vez muito competitivo e venceu o Corinthians no Castelão Foto: KID JUNIOR

Arrancada

Isso mesmo. Se há 10 rodadas atrás o Ceará era um clube que patinava na tabela em 14º com 31 pontos e ameaçado de rebaixamento, agora o time tem 49, após 5 vitórias e 3 empates, somando 18 pontos em uma arrancada digna de times de chegada.

Essa arrancada já coloca o Ceará como 6º melhor do returno com 25 pontos em 16 jogos, com 52,1% de aproveitamento.

Se é comum no futebol afirmarem que o returno é muito mais difícil que o 1º pelo maior conhecimento das equipes, desgaste e objetivos já definidos de cada um, embalar na parte final do campeonato é certeza de um grande salto na tabela. E o Ceará conseguiu.

A campanha alvinegra só não é melhor no returno que Atlético/MG, Flamengo, Fluminense, América e Corinthians. Dos citados, Flu, Timão e Coelho estão no mesmo "campeonato" que o Vovô, na luta por uma vaga na Libertadores. O Ceará é o 8º com 49, o Corinthians é o 4º com 53, o Fluminense o 7º com 51, o Inter é o 9º com 47 e o América, 10º com 45.

Dos adversários diretos na luta pela Libertadores, é visível a queda de rendimento de Fortaleza (52 pontos e 11º do returno), Bragantino (52 pontos e 12º) e Internacional já citado.

Sequência

A sequência com Flamengo (30 no Maracanã), América/MG (5 no Castelão) e Palmeiras (9 no Allianz Parque) é difícil, mas o jogo de quinta-feira contra o Corinthians também era.

Com arrancada tão impressionante, não dá para duvidar dos comandados pelo técnico Tiago Nunes, que tem orgulhado o torcedor e os feito sonhar com uma vaga na Libertadores.