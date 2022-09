Análise: Na estreia de técnico, Ceará mostra mais organização, mas propor jogo será desafio

A estreia de Lucho González pelo Ceará não era nada fácil. Afinal, encarar o Flamengo no Maracanã, embalado na temporada e sonhando com o título brasileiro era um desafio e tanto. Só que o Vovô não tinha nada a ver com isso - o tropeço do Palmeiras no dia anterior animou ainda mais os rubro-negros - jogando uma partida segura no Maracanã lotado e arrancando um empate em 1 a 1.

Desde o início de jogo foi perceptível um Ceará mais organizado em campo. As linhas defensivas estavam compactadas, com a dupla de volantes Richard e Richardson fechando bem, assim como os laterais - Nino Paraíba e Bruno Pacheco - com preocupações mais defensivas. Vina e Lima ainda faziam bem a recomposição, com mais liberdade para Mendoza e Jô na frente.

Ataques perigosos do Flamengo - com um time misto na etapa inicial - foram raros no 1º tempo, com o Ceará segurando bem o time carioca, com Messias e Gabriel Lacerda vencendo praticamente todas as disputas pelo alto. Quando Gabigol e Cebolinha tentavam algo com dribles ou arrancadas, a dupla de volantes - principalmente Richard - e de laterais, fez bem os desarmes.

E na frente, ainda que não tenha criado muito, o Vovô encaixou uma grande jogada com seus principais nomes ofensivos: Vina deu ótimo passe longo pra Mendoza, que achou Jô livre para marcar, batendo de primeira.

Legenda: Jô melhorou o setor de frente do Ceará, com mais presença de área, mas será desfalque contra o Santos no sábado Foto: Felipe Santos / CearáSC

Na etapa final, o Ceará também se manteve seguro na defesa, apesar do desafio crescente após as entradas de Pedro, Everton Ribeiro, Matheusinho e Vidal. Todos titulares absolutos que elevaram a qualidade do Fla, que empatou o jogo e teve uma grande chance de virar, com Pedro, mas João Ricardo fez grande defesa.

A atuação ofensiva do Vovô na etapa final foi prejudicada pela expulsão de Jô, aos 16 minutos, com o time precisando se defender muito bem para segurar o importante ponto no Maracanã.

Desafio

A estreia de Lucho foi boa, o resultado é muito importante para a caminhada do Ceará no restante da Série A. mas o desafio agora é saber como o Ceará se comportará a equipe quando precisar propor os jogos. Cenários como os deste domingo são confortáveis para o time do Ceará, que se agiganta nestas situações, mas a caminhada do Ceará mostra dificuldade de furar bloqueios defensivos, geralmente no Castelão, por isso a pior campanha como mandante na Série A.

Lucho já tem um ponto de partida, com uma defesa segura, mas terá missão de fazer o ataque - diga-se setor ofensivo - render mais. O setor tende a melhorar com Jô - como ficou claro nos dois jogos que ele fez contra Athletico/PR e Flamengo - e há sempre a expectativa de Mendoza voltar ao nível do início de Série A, assim como Lima e Vina.

Jogos em casa como diante de Santos (dia 10 no Castelão), São Paulo (18/09), América-MG (1/10) e Goiás (5/10), serão desafios para o setor ofensivo do Vovô, onde a vitória é praticamente obrigatória.

Empates são importantes no contexto como este domingo, mas o Vovõ já empatou demais na Série A - são 13 - e vantagem do Ceará para o Z4 de 3 pontos exige vitórias.

