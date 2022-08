XP quer se expandir no Ceará e chegar a todas as cidades com mais de 100 mil habitantes

Em acelerada expansão no Ceará, após implementar escritório próprio e ampliar o time de assessoria de investimentos, a XP quer chegar a todas as cidades cearenses com mais de 100 mil habitantes. Sobral e Juazeiro do Norte são os próximos alvos.

A meta foi revelada a esta Coluna por Paulo Pereira, líder regional da XP no Nordeste, durante a XP Expert 2022, maior evento de investimentos do mundo, realizado em São Paulo nos dias 3 e 4 deste mês.

"E, nesse processo, nada melhor do que ter pessoas da própria região, que conhecem as particularidades. É através dessas pessoas que a XP vai transferir sua cultura de educação financeira", afirma o especialista.

A empresa pretende dobrar o número de assessores de investimentos no Ceará — hoje são 30. Para tal, está em curso na companhia um robusto plano de contratações de profissionais em todo o Brasil, o XP Future. Até o fim do ano, são 5 mil vagas para profissionais que desejam trabalhar como agentes.

Perfil da clientela

Pereira afirma que a empresa registrou a adição de 2 mil clientes no Ceará em quase dois anos. A XP detém 24% do market-share considerando o público de alta renda no Estado e quer dobrar de tamanho, mas o plano é crescer em todas as camadas de renda, segundo o executivo.

Paulo Pereira Líder da XP no Nordeste "A gente já vem há mais de 20 anos com essa disrupção no mercado financeiro de que os produtos mais sofisticados são para o público com renda maior. Pelo contrário, a gente quer democratizar ainda mais os investimentos para criar outras alternativas para essas pessoas além da mentalidade da poupança".

Conforme a empresa, no Ceará, foi alcançada uma taxa de satisfação da clientela de 90%. Para fins comparativos, a média desse percentual no mercado financeiro brasileiro é abaixo de 40%.

Legenda: XP Expert reúne 30 mil pessoas em São Paulo, nos dias 3 e 4 de agosto Foto: Divulgação

Sobre o cenário econômico, impera o otimismo, apesar da astronômica taxa de juros. "A atividade econômica vem aquecendo. Nós aumentamos nossa projeção de crescimento do País para 2,2% neste ano. O empresário enxerga essa perspectiva positiva", pontua Pereira.

Ele destaca o Nordeste como "uma máquina de crescimento" e destaca o bom desempenho do Ceará, cuja economia, há vários anos, vem apresentando resultados superiores à média nacional.

*O Jornalista viajou a São Paulo a convite da XP

