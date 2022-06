Escritórios parceiros da XP vão abrir 5 mil vagas até o fim do ano; veja como se inscrever

A rede de escritórios parceiros da XP abrirá mais de 5 mil oportunidades para profissionais que desejem trabalhar como agentes autônomos por todo o Brasil. As vagas têm atuação também no Ceará.

Podem se candidatar profissionais com experiência no mercado financeiro e com formações diversas para as vagas de backoffice. As habilidades comerciais e de comunicação são diferenciais para os candidatos.

“A profissão de agente autônomo é uma das que mais cresce no Brasil, dando oportunidade de carreira a jovens profissionais que estão iniciando sua jornada e também aqueles em transição de carreira”, afirma Gabriela Assis, Head de Growth e Onboard da XP.

Ela ainda ressalta que hoje já são mais de 14 mil agentes autônomos em atuação no País, de acordo com a Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (Ancord). O número é quase o triplo dos 5,5 mil certificados em 2018.

Gabriela lembra que a profissão de agente autônomo é considerada uma das principais opções também para quem quer fazer uma mudança de carreira.

“É uma atividade das mais democráticas. Nossos escritórios parceiros não estão necessariamente olhando apenas quem tem experiência na área. Pessoas com experiência na área de vendas, com grande habilidade de comunicação, podem ser excelentes assessores financeiros por terem facilidade em estabelecer relacionamentos interpessoais”, destaca.

O processo de seleção é feito a partir da inscrição no site e a fase seguinte inclui o treinamento para que o candidato ou candidata obtenha sua certificação da Ancord, pré-requisito para a pessoa atuar como uma assessora de investimentos.

A XP irá custear o curso preparatório para a prova do certificado. Para isso, é necessário apresentar o comprovante de inscrição para a realização do exame.

Enquanto os candidatos estudam para obter a certificação, já são apresentados para os escritórios que têm vagas de acordo com o seu perfil. As vagas são distribuídas por todo o País, sendo 37% em escritórios com Matriz em São Paulo; 15% Rio de Janeiro; 14% Rio Grande do Sul; e o resto em demais estados como Minas Gerais, Santa Catarina, Espírito Santo, Bahia, Ceará, entre outros.

Mais diversidade

As novas contratações até o final de 2022 também têm o objetivo de ampliar a diversidade dos profissionais. Para as mulheres, por exemplo, há um programa de incentivo específico para que elas se tornem agentes autônomas.

A XP Inc. banca para elas os custos de um curso preparatório para a certificação da Ancord. Além disso, as que obtiverem a certificação e passarem em um processo seletivo dos escritórios da rede terão os custos da prova reembolsados. O programa está em andamento e tem duração até o final de junho.