Avança negociação para fábrica de aviões no Ceará; investimento de R$ 300 milhões

Seguem avançando as negociações para a construção da fábrica de aviões da Octans Aircraft no Ceará, com um investimento estimado em R$ 300 milhões.

Uma das pendências para a concretização do empreendimento é a definição do terreno onde a indústria será erguida, na área do novo Aeroporto de Sobral. O secretário da Infraestrutura do Estado (Seinfra), Lúcio Gomes, afirmou a esta Coluna que deve tratar do tema com a governadora Izolda Cela "nos próximos dias".

Outra etapa que está em andamento para destravar o negócio é a avaliação econômico-financeira ('valuation'). Conforme o secretário Maia Júnior, titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedet), as equipes da pasta estão trabalhando nesta demanda. O objetivo é confirmar se o investimento realmente tem o valor anunciado pelos investidores.

"É o nosso dever de casa de fazer o 'valuation' e identificar as condições contratuais da relação com os acionistas, e isso a Adece (Agência de Desenvolvimento do Estado) já está tocando", informa Maia.

O projeto deverá ter participação societária da Adece, mas os percentuais ainda não foram definidos.

Aviões de pequeno porte

A unidade fabricará aviões de pequeno porte. Hoje, a Octans Aircraft produz, em São João da Boa Vista (SP), o Cygnus, um monomotor com cinco lugares e certificação iBR 2020 emitida pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O avião tem 12.20 metros de envergadura, 9.40m de comprimento e 3.10m de altura.

Caso as tratativas se materializem, a expectativa é que a sede da empresa seja transferida para o Ceará.

Conforme o site oficial, a companhia, que opera desde a concepção até a montagem final do produto, já entregou 240 aeronaves.