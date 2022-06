Após comprar terreno no metaverso, empresa cearense fecha parceria com chinesa de criptomoedas

A cearense Metablock, primeira empresa do Nordeste a adquirir um terreno no metaverso, firmou parceria com a chinesa CoinEx, exchange de criptomoedas de nível global.

Com a iniciativa, a Metablock, que tem sede em Fortaleza, começará a listar os tokens e os projetos na CoinEx, líder mundial de negociação no mercado de criptomoedas.

Os tokens são a representação digital de um ativo financeiro real em uma rede blockchain.

“Acreditamos muito no potencial do Brasil e do continente latino-americano. Queremos formar mais parcerias como essa da Metablock, solidificando nosso compromisso com a indústria blockchain brasileira”, afirma Henrique Marinho, Global Business Manager da CoinEx – Brasil e América Latina.

Acessibilidade

A previsão é aumentar a acessibilidade aos tokens da Metablock. “Vamos listar os nossos tokens e os projetos que temos na plataforma da CoinEx, que é uma das maiores do mundo. É uma parceria internacional que vai movimentar o mercado digital de forma muito positiva“, explica o CEO da Metablock, Fábio Matos.

A Metablock é uma companhia de tokens com sede em Fortaleza e no metaverso. A empresa planeja abrir espaços em São Paulo e nos Estados Unidos.

A organização, considerada uma Bolsa de Valores de Tokens, foi a primeira do Nordeste a comprar um terreno (Land) virtual e possibilitar a negociação de ativos no ambiente digital.