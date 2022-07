Mega evento da XP terá tenista Serena Williams e grandes nomes mundiais da economia

A Expert XP 2022, maior evento sobre investimentos do mundo, será realizada nos dias 3 e 4 de agosto, em São Paulo, no formato presencial, e também online. Neste ano, o tema do evento será "O futuro pelo olhar de quem transforma".

Um dos grandes nomes da feira será a tenista Serena Williams, considerada a maior atleta da história no esporte, com 23 títulos de Grand Slam na carreira.

Serena falará sobre a sua trajetória de vida, superações e como descobriu seu lado como empreendedora.

No mundo dos negócios, ela soma parcerias com diversas marcas, participações em produtos audiovisuais, envolvimento em causas sociais e empreendimentos próprios.

Painelistas

O evento tem outras personalidades de renome mundial confirmadas, como Theresa May (Primeira ministra do Reino Unido entre 2016 e 2019) Amy Webb (futurista norte-americana, autora, fundadora e CEO do Future Today Institute), Lawrence H. Summers (ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos), Howard Marks (sócio fundador e co-chairman da Oaktree Capital Management), Nathalia Arcuri (especialista em finanças, fundadora e CEO da Me Poupe!), Thiago Nigro, (CEO e fundador do Grupo Primo e idealizador do O Primo Rico, um dos maiores projetos de comunicação sobre finanças do país) e Edu Lyra (fundador e CEO da Gerando Falcões).

O Diário do Nordeste participará da cobertura do evento in loco.

Serviço

Expert XP 2022

Data: 3 e 4 de agosto

Programação e inscrição no site: expertxp.com.br

