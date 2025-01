Unimed Fortaleza fatura R$ 3,6 bi, amplia base de clientes e diversifica negócios

A Unimed Fortaleza consolidou sua posição como uma das mais financeiramente saudáveis operadoras de saúde suplementar do País ao alcançar uma receita recorde de R$ 3,6 bilhões em 2024, registrando crescimento de 11% em comparação ao ano anterior.

A cooperativa deve encerrar o exercício de 2024 com um lucro operacional de R$ 22 milhões, segundo Marcos Aragão, presidente da Unimed Fortaleza.

“É um reflexo do nosso foco em eficiência e na entrega de serviços de alta qualidade para os clientes”, destacou. Os números ainda não foram oficialmente fechados.

O ano foi marcado por um crescimento de 3% no número de clientes, levando a cooperativa a uma carteira com mais de 370 mil vidas atendidas.

“Atingimos uma base sólida mesmo em um cenário de grandes desafios para a saúde suplementar no País, como a inflação médica e a sinistralidade no radar. Foi um ano de superação e consolidação”, afirmou Aragão.

Infraestrutura

A operadora também investiu na modernização e ampliação de sua infraestrutura. Em 2024, foram entregues melhorias significativas no Hospital Regional Unimed (HRU), incluindo uma nova unidade de hemodinâmica, tomógrafos avançados e ressonância magnética de última geração.

“Transformamos o HRU após o desgaste sofrido durante a pandemia. Agora, oferecemos tecnologia de ponta para nossos clientes”, pontua o executivo. Além disso, um novo pronto atendimento na Aldeota passou a integrar a rede.

Metodologia internacional

Outro pilar estratégico foi a implementação do modelo de acreditação em rede. A Unimed Fortaleza trouxe para o Brasil uma metodologia internacional baseada no padrão canadense, visando elevar a segurança e a eficiência dos processos nas unidades próprias e em parceiros credenciados. “Esse é um diferencial competitivo. Estamos criando uma rede de excelência que não existe em outro lugar no Brasil”, ressaltou.

Para 2025, a meta é consolidar as operações realizadas nos últimos anos e expandir parcerias comerciais. A cooperativa pretende reforçar a base de clientes corporativos.

A estratégia de diversificação também foi ampliada com a criação da holding para gerir novos negócios, que já inclui iniciativas como uma corretora de seguros, uma fintech e uma clínica de vacinação.

Unimed está aberta aos negócios

Essa nova fronteira já está gerando algo em torno de R$ 100 milhões/ano em receita, montante que deverá ser robustecido à medida que os novos braços ganharem musculatura.

Fabrício Martins, diretor comercial, resume a estratégia da holding, ao afirmar que "a Unimed se abriu para os negócios".

Cooperativa deixa o Bicicletar após 10 anos

A Unimed Fortaleza também anunciou, em primeira mão a esta Coluna, o encerramento de sua participação no projeto Bicicletar, após 10 anos como apoiadora.

A operadora avalia que contribuiu de forma consistente com o legado do programa, que integra bicicletas compartilhadas à mobilidade urbana da cidade.

"Cumprimos nosso papel ao contribuir para a promoção da saúde e da sustentabilidade. Agora, entendemos que é hora de buscar novos projetos que também impactem positivamente a cidade", afirmou Marcos Aragão.

Vale destacar que o Bicicletar seguirá em funcionamento com outros mantenedores.