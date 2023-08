Unimed Fortaleza cria empresa e mira novas frentes de atuação

A Unimed Fortaleza criou uma empresa de participações para atuar em novas frentes de negócios e ampliar as oportunidades de faturamento. A nova holding foi aprovada pela cooperativa no fim de julho, em assembleia extraordinária com a participação de 1.400 médicos.

A ideia é que, gradualmente, a nova companhia permeie toda a cadeia de valor da Unimed, detalha Fabrício Martins, diretor comercial da Unimed Fortaleza. Os recursos gerados serão injetados na própria cooperativa para robustecer os resultados financeiros.

Quais são as novas frentes?

Entre as possíveis frentes, estão as áreas de energias renováveis, financeira, healthtech e de serviços diversos (como lavanderia). O leque pode superar 30 iniciativas entre novos produtos e empresas. Em alguns setores, a Unimed firmará parcerias com outras empresas; e em outros, atuará de forma independente.

Conforme Martins, considerando os segmentos externos ao núcleo da cooperativa, que é o de planos de saúde, a Unimed Fortaleza já opera em atividades de laboratórios, clínica de vacinação e corretoras de serviços. Nesses nichos, a ideia é expandir.

A ampliação do escopo ocorre em outras cooperativas de saúde brasileiras, como a Unimed Porto Alegre.

A diretoria da nova empresa será ocupada por diretores da própria Unimed Fortaleza. Os conselho de administração e fiscal também serão compartilhados.

Cenário desafiador

Conforme Fabrício Martins, o cenário das operadoras de saúde é desafiador, e isso motiva a Unimed a desbravar novos campos.

"A sinistralidade tem se mostrado fora da curva de normalidade, consumindo muitos recursos. Isso ocorre em todo o sistema de saúde. O rol exemplificativo e outras mudanças, desde a pandemia, estão achatando as margens da Unimed", destaca o diretor comercial.

Ele ressalta que, apesar disso, a situação fiscal da cooperativa é sólida. No ano passado, a Unimed inaugurou um hospital na zona sul da capital cearense e promoveu mudanças na rede prestadora, verticalizando a operação.

Em 2022, a Unimed Fortaleza registrou faturamento de R$ 2,8 bilhões, com resultado fiscal entre as 10 melhores do Sistema Unimed. Para 2023, a estimativa é superar os R$ 3 bilhões.

