Fortuna de empresário cearense cresce quase R$ 1 bilhão em uma semana, diz Forbes

A fortuna do empresário cearense Cândido Pinheiro Koren de Lima, fundador da Hapvida, registrou ganho de US$ 200 milhões (o equivalente a R$ 980 milhões) apenas nesta semana, segundo o ranking da Forbes.

O aumento de quase R$ 1 bilhão foi impulsionado pela valorização das ações da empresa, que saltaram mais de 10% desde a segunda-feira (7), mesmo em um cenário de nove quedas consecutivas do Ibovespa.

O mercado recebeu positivamente os resultados financeiros da companhia referentes ao 2º trimestre. O lucro líquido da Hapvida disparou 570% sobre o primeiro tri.

Ranking do Ceará, Brasil e mundo

De acordo com a Forbes, o patrimônio de Cândido está avaliado em US$ 1,6 bilhão (em torno de R$ 7,8 bilhões). Ele é o 33º mais rico do Brasil e sua fortuna está entre as 2 mil maiores do mundo, conforme o ranking da Forbes.

Na lista de 2022, Cândido Pinheiro ficou em segundo lugar entre os 16 bilionários do Ceará cujos nomes constam no rol da Forbes, abaixo apenas de Mário Araripe, fundador da Casa dos Ventos, de energia eólica.

